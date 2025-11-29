Ультраоброблені продукти підвищують ризик переддіабету у молоді на 64% – дослідження

Навіть 10% збільшення частки фастфуду, чіпсів та солодощів у раціоні різко погіршує контроль цукру в крові.

Часте вживання ультраоброблених продуктів (фастфуд, солодкі напої, чіпси, печиво, ковбаса, локшина швидкого приготування, піца, заморожені напівфабрикати) значно підвищує ризик переддіабету та гіперглікемії серед молоді, пише The Independent.

Дослідники Каліфорнійського університету чотири роки спостерігали за 80 людьми віком 17–22 років. З’ясувалося, що збільшення частки ультраоброблених продуктів у раціоні лише на 10% підвищує ризик переддіабету на 64%, а ризик ранньої гіперглікемії – на 56%. Також зростає ймовірність інсулінорезистентності.

У Великій Британії половина раціону дорослих і дві третини раціону підлітків складаються з ультраоброблених продуктів. Понад 20% дорослих британців уже мають переддіабет або діабет 2 типу.

Вчені наголошують: переддіабет можна зупинити зміною харчових звичок – обмеженням ультраоброблених продуктів і збільшенням частки натуральної їжі.

