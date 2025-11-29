  1. Общество
Ультраобработанные продукты повышают риск преддиабета у молодежи на 64% – исследование

22:00, 29 ноября 2025
Даже 10% увеличение доли фастфуда, чипсов и сладостей в рационе резко ухудшает контроль сахара в крови.
Ультраобработанные продукты повышают риск преддиабета у молодежи на 64% – исследование
Фото: optimize
Частое употребление ультраобработанных продуктов (фастфуд, сладкие напитки, чипсы, печенье, колбаса, лапша быстрого приготовления, пицца, замороженные полуфабрикаты) значительно повышает риск преддиабета и гипергликемии среди молодежи, пишет The Independent.

Исследователи Калифорнийского университета четыре года наблюдали за 80 людьми в возрасте 17–22 лет. Выяснилось, что увеличение доли ультраобработанных продуктов в рационе всего на 10% повышает риск преддиабета на 64%, а риск ранней гипергликемии – на 56%. Также возрастает вероятность инсулинорезистентности.

В Великобритании половина рациона взрослых и две трети рациона подростков состоят из ультраобработанных продуктов. Более 20% взрослых британцев уже имеют преддиабет или диабет 2 типа.

Ученые отмечают: преддиабет можно остановить изменением пищевых привычек – ограничением ультраобработанных продуктов и увеличением доли натуральной пищи.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

