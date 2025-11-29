Ультраобработанные продукты повышают риск преддиабета у молодежи на 64% – исследование

Даже 10% увеличение доли фастфуда, чипсов и сладостей в рационе резко ухудшает контроль сахара в крови.

Частое употребление ультраобработанных продуктов (фастфуд, сладкие напитки, чипсы, печенье, колбаса, лапша быстрого приготовления, пицца, замороженные полуфабрикаты) значительно повышает риск преддиабета и гипергликемии среди молодежи, пишет The Independent.

Исследователи Калифорнийского университета четыре года наблюдали за 80 людьми в возрасте 17–22 лет. Выяснилось, что увеличение доли ультраобработанных продуктов в рационе всего на 10% повышает риск преддиабета на 64%, а риск ранней гипергликемии – на 56%. Также возрастает вероятность инсулинорезистентности.

В Великобритании половина рациона взрослых и две трети рациона подростков состоят из ультраобработанных продуктов. Более 20% взрослых британцев уже имеют преддиабет или диабет 2 типа.

Ученые отмечают: преддиабет можно остановить изменением пищевых привычек – ограничением ультраобработанных продуктов и увеличением доли натуральной пищи.

