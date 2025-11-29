Поліцейських звинуватили, що вони нібито збили собаку – що ж сталося

Поліцейські заявили, що намагалися врятувати собаку після ДТП, а не збили її.

В Одесі в соцмережах поширили відео, на якому нібито патрульні збили собаку. Поліція спростувала інформацію та пояснила обставини:

Увечері під час патрулювання екіпаж побачив жінку, яка просила допомоги для собаки, яку щойно збила невідома машина. Водій з місця події втік.

Патрульні зупинилися, жінка взяла тварину на руки, разом поїхали до найближчої ветклініки. Заклад був зачинений через пізню годину та повітряну тривогу.

Інспектори шукали інші працюючі клініки, але всі були зачинені. На жаль, собака померла.

