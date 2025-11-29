Полицейских обвинили в том, что они якобы сбили собаку – что же произошло

Полицейские заявили, что пытались спасти собаку после ДТП, а не сбили ее.

В Одессе в соцсетях распространили видео, на котором якобы патрульные сбили собаку. Полиция опровергла информацию и объяснила обстоятельства:

Вечером во время патрулирования экипаж увидел женщину, которая просила помощи для собаки, которую только что сбила неизвестная машина. Водитель с места происшествия скрылся.

Патрульные остановились, женщина взяла животное на руки, вместе поехали в ближайшую ветклинику. Заведение было закрыто из-за позднего часа и воздушной тревоги.

Инспекторы искали другие работающие клиники, но все были закрыты. К сожалению, собака умерла.

