Полицейских обвинили в том, что они якобы сбили собаку – что же произошло
20:11, 29 ноября 2025
Полицейские заявили, что пытались спасти собаку после ДТП, а не сбили ее.
В Одессе в соцсетях распространили видео, на котором якобы патрульные сбили собаку. Полиция опровергла информацию и объяснила обстоятельства:
Вечером во время патрулирования экипаж увидел женщину, которая просила помощи для собаки, которую только что сбила неизвестная машина. Водитель с места происшествия скрылся.
Патрульные остановились, женщина взяла животное на руки, вместе поехали в ближайшую ветклинику. Заведение было закрыто из-за позднего часа и воздушной тревоги.
Инспекторы искали другие работающие клиники, но все были закрыты. К сожалению, собака умерла.
