Кабмін вніс зміни до Положення про ТЦК – тепер вони перевірятимуть підстави надання відстрочок

Оновленим Положенням про ТЦК передбачено, що ТЦК будуть здійснювати контроль за проведенням в місцевих держадміністраціях, інших державних органах, органах місцевого самоврядування військового обліку та бронювання.

Районні ТЦК зможуть перевіряти підстави надання відстрочки. Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №558 до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

До змін було передбачено, що районні ТЦК оформляють для військовозобов’язаних, резервістів відстрочки від призову під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, які надаються в установленому порядку, а також ведуть їх спеціальний облік.

Після змін районні ТЦК також наділили повноваженнями проводити перевірку підстав надання відстрочок.

Серед новел і те, що ТЦК будуть здійснювати контроль за проведенням в місцевих держадміністраціях, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, у закладах освіти роботи з ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, бронювання військовозобов’язаних. Тобто, додано повноваження ТЦК щодо контролю за обліком та бронюванням у державних органах.

Також прописане право ТЦК надсилати під час мобілізації вимоги про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаними, резервістами в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованими листами з повідомленням про вручення за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) (у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснення адміністративного затримання та доставлення громадянина до ТЦК).

Крім того, ТЦК зможе звертатися до суду із позовною заявою про застосування тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації стосовно громадян України, які не виконали вимоги ТЦК.

Відповідні норми, нагадаємо, передбачені новим законом про посилення мобілізації 10449, який набуде сили 18 травня.

Новим положенням про ТЦК визначено, що діяльність ТЦК координується та спрямовується Міноборони.

Встановлено, що завданнями ТЦК є

виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації,

керівництво військовим обліком призовників, військовозобов’язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, здійснення контролю за його станом, зокрема в місцевих держадміністраціях, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та розвідувальних органів України),

забезпечення адміністрування (ТЦК АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (районні ТЦК),

проведення заходів з приписки громадян до призовних дільниць,

призову громадян на військову службу,

проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом,

участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил,

підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів тощо.

Передбачено, що ТЦК мають право на здійснення (у період проведення мобілізації (крім цільової) заходів з перевірки військово-облікових документів громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Також ТЦК повинні будуть здійснювати ознайомлення громадян України з їх правами та обов’язками під час взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби, призову на військову службу та проходження зборів, а Центральне управління та регіональні органи СБУ, відповідні підрозділи розвідувальних органів України — під час призову на військову службу та проходження зборів.

Крім того, визначено, що ТЦК здійснюють фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Реєстру «Оберіг» (крім співробітників СБУ та розвідувальних органів України, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають у них на військовому обліку).

Серед новацій також і те, що ТЦК областей, міста Києва тепер сприяють організації призовною комісією проведення контрольного медичного огляду громадян, визнаних районними (міськими) призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій, а також громадян, направлених для проходження базової військової служби, перед відправленням у навчальні частини (центри).

Крім того, районні ТЦК братимуть участь в організації та забезпеченні роботи районних (міських) призовних комісій, готуватимуть для розгляду зазначеними комісіями матеріали з питань направлення громадян України для проходження базової військової служби, служби у військовому резерві, надання відстрочки або звільнення їх від направлення для проходження базової військової служби, служби у військовому резерві.

Також новим Положенням про ТЦК визначено, що районні держадміністрації (виконавчі органи міських рад) у взаємодії з ТЦК та органами місцевого самоврядування здійснюють організацію направлення громадян України для проходження базової військової служби. Раніше йшлося «про організацію підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу».

Виключена норма про те, що ТЦК взаємодіють з підприємствами єдиної транспортної системи України під час її підготовки і функціонування в особливий період.

Автор: Наталя Мамченко

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