У США в аеропорту Луїсвілля розбився вантажний літак поштової компанії UPS, відео

У вівторок 4 листопада, у США під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілля розбився вантажний літак компанії UPS. Внаслідок аварії сталася масштабна пожежа. Наразі відомо про трьох загиблих та 11 поранених, пише ABC News.

Як повідомило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), літак McDonnell Douglas MD-11 рейсу 2976 компанії UPS розбився приблизно о 17:15 за місцевим часом. На борту перебували троє членів екіпажу.

За попередньою інформацією, під час зльоту стався збій у роботі двигуна, повідомляють джерела ABC News.

На місці авіакатастрофи працюють пожежники, поліція та рятувальні служби.

«Є багато постраждалих, і пожежа все ще триває. У районі перекрито багато доріг – будь ласка, уникайте місця події», – заявив мер Луїсвілля Крейг Грінберг.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир під час прес-конференціїповідомив, що внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше три людини і 11 отримали поранення.

«Я думаю, що ця цифра буде зростати. Кожен, хто бачив ці кадри, знає, наскільки жахливою була ця катастрофа», – сказав Бешир.

