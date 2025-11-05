В США в аэропорту Луисвилла разбился грузовой самолет почтовой компании UPS, видео

В результате авиакатастрофы погибли как минимум три человека и 11 получили ранения.

Фото: AP

Во вторник, 4 ноября, в США при взлете из международного аэропорта Луисвилла разбился грузовой самолет компании UPS. В результате аварии произошел крупный пожар. На данный момент известно о трех погибших и 11 пострадавших, пишет ABC News.

Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), самолет McDonnell Douglas MD-11 рейса 2976 компании UPS разбился примерно в 17:15 по местному времени. На борту находились трое членов экипажа.

По предварительной информации, во время взлета произошел сбой в работе двигателя, сообщают источники ABC News.

На месте авиакатастрофы работают пожарные, полиция и спасательные службы.

«Есть много пострадавших, и пожар все еще продолжается. В районе перекрыто множество дорог — пожалуйста, избегайте места происшествия», — заявил мэр Луисвилла Крейг Гринберг.

Губернатор Кентукки Энди Бешир на пресс-конференции сообщил, что в результате авиакатастрофы погибли как минимум три человека и 11 получили ранения.

«Я думаю, что эта цифра будет расти. Каждый, кто видел эти кадры, понимает, насколько ужасной была эта катастрофа», — сказал Бешир.

