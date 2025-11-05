Практика судів
Суддя Солом’янського суду міста Києва Марина Лозинська зупинила свавілля ВККС

09:51, 5 листопада 2025
Марина Лозинська звернулася до Верховного Суду, який скасував рішення ВККС.
Суддя Солом’янського суду міста Києва Марина Лозинська зупинила свавілля ВККС
Фото: 24tv.ua
Уявіть: ви пройшли всі кола пекла кваліфікаційного оцінювання, Вища рада правосуддя (ВРП) вже внесла подання Президенту про ваше довічне призначення суддею, аж раптом – Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) вирішує видозмінити процедуру і визнати вас невідповідною до посади. Саме це сталося з Мариною Лозинською, суддею Солом’янського райсуду Києва. Але 23 жовтня 2025 року Велика Палата Верховного Суду поставила крапку: процедура завершилася ще у 2020-му, а повторна перевірка ні що інше як свавілля. Це не просто перемога однієї судді, а чіткий сигнал усій системі: правила не можна міняти по ходу гри. Про це повідомляє «Апостроф».

Ця історія почалася ще у 2010 році, коли Президент призначив Лозинську суддею на п’ять років. Після реформи 2016 року всі «п’ятирічники» мали пройти кваліфікаційне оцінювання. У 2019 році колегія ВККС визнала її відповідною: 706,875 бала, більше 67% максимуму. Але Громадська рада доброчесності (ГРД) дала негативний висновок. Рішення колегії мало набрати чинності після пленарного засідання ВККС. Та тут – форс-мажор: у листопаді 2019 року повноваження комісії припинилися. Невизначеність тривала аж до 2023 року. Аби не паралізувати суди, парламент у 2020 році прийняв Закон №679-IX: ВРП могла внести подання Президенту без рекомендації ВККС, якщо колегія вже визналасуддю відповідним. 22 грудня 2020 року ВРП так і зробила: рішення №3643/0/15-20. Лозинська чекала на указ Президента. Але у 2023 році ВККС ожила, вирішила «дограти» і 29 січня 2024 року визнала суддю невідповідною. Подання на звільнення – до ВРП.

В свою чергу, Лозинська звернулася до суду. Касаційний адмінсуд у липні 2025 року скасував рішення ВККС. Комісія подала апеляцію, але Велика Палата 23 жовтня залишила все без змін. Ключові тези постанови – мов удар по свавільним квотам і «другим колам»:

Процедура завершилася у 2020 році. ВРП реалізувала рішення колегії ВККС. Повторне оцінювання – поза законом.

Право на передбачуваність. Суддя правомірно очікувала, що після подання ВРП її кар’єра захищена. Це – стаття 8 Конвенції про права людини: повага до приватного життя, включаючи доступ до професії.

Дискреція ВККС – не безмежна. Комісія порушила ч.2 ст.19 Конституції: діяла поза межами повноважень. Навіть якщо ГРД «оновив» висновок – це не привід повертати годинник назад.

Правова визначеність. Зміна правил після гри – табу. Суд послався на практику ЄСПЛ і Конституційного Суду: держава не може «перегравати» завершені процедури.

Справа Лозинської є дзеркалом проблем, про які минулого тижня на «Апострофі» вийшов відповідний матеріал. Там ВККС ввела квоти після тестів, виключивши 475 кандидатів. Тут – те саме: зміна правил по ходу. Велика Палата чітко сказала: «Межі дискреції ВККС не є неосяжними».

Тож маємо прецедент. Тепер будь-яке «догравання» ВККС – під прицілом. А для тисяч кандидатів на 1800 вакансій – надія: квоти, ретроспективні перевірки та «другі кола» можна оскаржити. Тож суддя Лозинська повертається до роботи. ВККС отримала поразку: апеляцію відхилено, рішення – протиправне. Це не просто перемога однієї судді – це перемога верховенства права. Бо коли комісія грає «в свої ворота», реформа перетворюється на імітацію. А для влади це простий сигнал: якщо бажаєте євроінтеграцію– будьте ласкаві дотримуватися принципів передбачуваності. Бо інакше чергові 475 виключених кандидатів знову підуть до суду та отримають свої перемоги, як зробила це Лозінська.

суд суддя ВККС Верховний Суд Велика Палата Верховного Суду Солом'янський районний суд Києва

