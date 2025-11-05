Судья Соломенского суда города Киева Марина Лозинская остановила произвол ВККС

Марина Лозинская обратилась в Верховный Суд, который отменил решение ВККС.

Представьте: вы прошли все круги ада квалификационного оценивания, Высший совет правосудия (ВСП) уже внес представление Президенту о вашем пожизненном назначении судьей, а вдруг – Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) решает видоизменить процедуру и признать вас несоответствующей должности. Именно это произошло с Мариной Лозинской, судьей Соломенского райсуда Киева. Но 23 октября 2025 г. Большая Палата Верховного Суда поставила точку: процедура завершилась еще в 2020-м, а повторная проверка ни что иное как произвол. Это не просто победа одной судьи, а четкий сигнал всей системе: правила нельзя менять по ходу игры. Об этом сообщает «Апостроф».

Эта история началась еще в 2010 году, когда Президент назначил Лозинскую судью на пять лет. После реформы 2016 все «пятилетники» должны были пройти квалификационную оценку. В 2019 году коллегия ВККС сочла ее соответствующей: 706,875 балла, более 67% максимума. Но Общественный совет добродетели (ГРД) дал отрицательное заключение. Решение коллегии должно вступить в силу после пленарного заседания ВККС. Но здесь – форс-мажор: в ноябре 2019 года полномочия комиссии прекратились. Неопределенность длилась до 2023 года. Чтобы не парализовать суды, парламент в 2020 году принял Закон №679-IX: ВСП мог внести представление Президенту без рекомендации ВККС, если коллегия уже сочла судью соответствующим. 22 декабря 2020 года ВСП так и сделал: решение №3643/0/15-20. Лозинская ждала указа Президента. Но в 2023 году ВККС ожила, решила «доиграть» и 29 января 2024 признала судью несоответствующей. Представление на увольнение – к ВСП.

В свою очередь, Лозинская обратилась в суд. Кассационный админсуд в июле 2025 отменил решение ВККС. Комиссия подала апелляцию, но Большая Палата 23 октября оставила все по-прежнему. Ключевые тезисы постановления – как удар по произвольным квотам и «вторым кругам»:

Процедура завершилась в 2020 году. ВСП реализовал решение коллегии ВККС. Повторная оценка – вне закона.

Право на предсказуемость. Судья правомерно ожидала, что после представления ВСП ее карьера защищена. Это статья 8 Конвенции о правах человека: уважение частной жизни, включая доступ к профессии.

Дискреция ВККС – не безгранична. Комиссия нарушила ч.2 ст.19 Конституции: действовала вне полномочий. Даже если ГРД «обновил» заключение – это не повод возвращать часы назад.

Правовая определенность. Смена правил после игры – табу. Суд сослался на практику ЕСПЧ и Конституционного Суда: государство не может «переигрывать» завершенные процедуры.

Дело Лозинской является зеркалом проблем, о которых на прошлой неделе на «Апострофе» вышел соответствующий материал. Там ВККС ввела квоты после тестов, исключив 475 кандидатов. Здесь – то же самое: изменение правил по ходу. Большая Палата четко сказала: «Границы дискреции ВККС необъятны».

Поэтому есть прецедент. Теперь любое «доигрывание» ВККС – под прицелом. А для тысяч кандидатов на 1800 вакансий надежда: квоты, ретроспективные проверки и «вторые круги» можно обжаловать. Судья Лозинская возвращается к работе. ВККС получила поражение: апелляция отклонена, решение – противоправное. Это не просто победа одного судьи – это победа верховенства права. Поскольку комиссия играет «в свои ворота», реформа превращается в имитацию. А для власти это простой сигнал: если хотите евроинтеграцию – будьте добры придерживаться принципов предсказуемости. Иначе очередные 475 исключенных кандидатов снова пойдут в суд и одержат свои победы, как сделала Лозинская

