За заявою Тимчасової слідчої комісії відкрито кримінальне провадження щодо дій посадовців ВККС

Як повідомив голова ТСК Сергій Власенко, йдеться про можливі порушення під час організації та проведення конкурсу на посади суддів апеляційних судів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади Сергій Власенко повідомив, що за заявою ТСК до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про можливий злочин, вчинений посадовими особами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Йдеться про дії, які могли мати місце під час організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів.

«Щойно отримав повідомлення про те, що за заявою нашої ТСК було внесено в ЄРДР відомості про злочин», — зазначив Власенко.

Він також опублікував відео, яке, за його словами, може ілюструвати порушення під час конкурсу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.