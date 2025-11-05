По заявлению Временной следственной комиссии открыто уголовное производство в отношении действий должностных лиц ВККС

Как сообщил глава ВСК Сергей Власенко, речь идет о возможных нарушениях во время организации и проведения конкурса на должности судей апелляционных судов.

Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти Сергей Власенко сообщил, что по заявлению ВСК в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном преступлении, совершенном должностными лицами Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Речь идет о действиях, которые могли иметь место во время организации и проведения конкурса на замещение вакантных должностей судей апелляционных судов.

«Только что получил сообщение о том, что по заявлению нашей ВСК были внесены в ЕРДР сведения о преступлении», — отметил Власенко.

Он также опубликовал видео, которое, по его словам, может иллюстрировать нарушения во время конкурса.

