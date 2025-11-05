У КЦС ВС не змогли обрати голову Суду

За результатами голосування жодна з кандидатур не отримала достатньої кількості голосів.

Фото: supreme.court.gov.ua

У Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду відбулися збори суддів. На порядку денному було питання про обрання голови КЦС ВС. Про це повідомив Верховний Суд.

Зазначається, що питання про обрання голови КЦС ВС буде розглянуто на наступних зборах суддів, які призначені на 10 листопада 2025 року.

