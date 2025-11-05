В КГС ВС не смогли выбрать председателя Суда

По результатам голосования ни одна из кандидатур не набрала достаточного количества голосов.

В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда состоялось собрание судей. В повестке дня стоял вопрос об избрании председателя КЦС ВС. Об этом сообщил Верховный Суд.

По результатам голосования ни одна из кандидатур не получила необходимого количества голосов.

Отмечается, что вопрос об избрании председателя КГС ВС будет рассмотрен на следующем собрании судей, назначенном на 10 ноября 2025 года.

