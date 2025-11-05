Практика судов
В КГС ВС не смогли выбрать председателя Суда

10:24, 5 ноября 2025
По результатам голосования ни одна из кандидатур не набрала достаточного количества голосов.
В КГС ВС не смогли выбрать председателя Суда
Фото: supreme.court.gov.ua
В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда состоялось собрание судей. В повестке дня стоял вопрос об избрании председателя КЦС ВС. Об этом сообщил Верховный Суд.

По результатам голосования ни одна из кандидатур не получила необходимого количества голосов.

Отмечается, что вопрос об избрании председателя КГС ВС будет рассмотрен на следующем собрании судей, назначенном на 10 ноября 2025 года.

