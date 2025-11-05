Практика судів
ЄС розробляє механізм «випробувального терміну» для нових членів, щоб уникнути повторення угорського сценарію

08:54, 5 листопада 2025
Нові держави-члени можуть проходити «випробувальний період», протягом якого ЄС оцінюватиме їхній стан демократії, верховенства права та незалежності судової влади.
ЄС розробляє механізм «випробувального терміну» для нових членів, щоб уникнути повторення угорського сценарію
Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Emil Nicolai Helms
Європейський Союз розглядає можливість запровадження суворіших умов для країн, які приєднуються до блоку, аби запобігти ситуаціям, подібним до тієї, що склалася з Угорщиною. Про це повідомила комісар ЄС із питань розширення Марта Кос у коментарі Financial Times.

За її словами, нові держави-члени можуть проходити «випробувальний період», протягом якого ЄС оцінюватиме їхній стан демократії, верховенства права та незалежності судової влади. У разі відступу від демократичних принципів такі країни зможуть втратити певні права або навіть бути виключені з блоку.

Марта Кос наголосила, що нові механізми контролю передбачатимуть ефективні інструменти призупинення членських прав або переваг у разі порушення базових цінностей ЄС. До майбутніх договорів про вступ можуть бути включені сильніші гарантії проти відкату від зобов’язань, узятих під час переговорів.

Водночас комісар запевнила, що Єврокомісія прагне не дискримінувати кандидатів, а забезпечити, щоб нові члени дотримувалися тих самих принципів, які є фундаментом Євросоюзу.

«Ми не хочемо, щоб до ЄС потрапили “троянські коні”, які через кілька років почнуть підривати наші цінності», — наголосила Кос. «Ми змогли зупинити Росію біля парадних дверей — тепер маємо не допустити, щоб вона увійшла через задні», — додала вона.

