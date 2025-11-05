ЕС разрабатывает механизм «испытательного срока» для новых членов, чтобы избежать повторения венгерского сценария

Новые государства-члены могут проходить «испытательный период», в течение которого ЕС будет оценивать их состояние демократии, верховенства права и независимости судебной власти.

Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Emil Nicolai Helms

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз рассматривает возможность введения более строгих условий для стран, присоединяющихся к блоку, чтобы предотвратить ситуации, подобные той, что сложилась с Венгрией. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в комментарии Financial Times.

По ее словам, новые государства-члены могут проходить «испытательный период», в течение которого ЕС будет оценивать их состояние демократии, верховенства права и независимости судебной власти. В случае отступления от демократических принципов такие страны смогут потерять определенные права или даже быть исключены из блока.

Марта Кос подчеркнула, что новые механизмы контроля будут предусматривать эффективные инструменты приостановления членских прав или преимуществ в случае нарушения базовых ценностей ЕС. В будущие договоры о вступлении могут быть включены более сильные гарантии против отката от обязательств, взятых во время переговоров.

В то же время комиссар заверила, что Еврокомиссия стремится не дискриминировать кандидатов, а обеспечить, чтобы новые члены придерживались тех же принципов, которые являются фундаментом Европейского союза.

«Мы не хотим, чтобы в ЕС попали “троянские кони”, которые через несколько лет начнут подрывать наши ценности», — подчеркнула Кос. «Мы смогли остановить Россию у парадных дверей — теперь должны не допустить, чтобы она вошла через задние», — добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.