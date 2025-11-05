ККС: помилка під час кваліфікації дій обвинуваченого не є опискою — ухвалу апеляційного суду скасували

Верховний Суд роз’яснив, що опискою в судовому рішенні вважається лише механічна помилка.

Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду роз’яснила, що опискою в судовому рішенні вважається лише механічна помилка, допущена під час письмового-вербального викладу — порушення граматики, синтаксису, пунктуації чи нумерації, які впливають на зміст рішення або його виконання. Натомість помилка під час кваліфікації дій особи не є опискою.

Деталі справи

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого а ч. 1 ст. 309 КК. У касаційній скарзі прокурор вважає неспроможним висновок апеляційного суду, що допущена помилка при кваліфікації дій обвинуваченого є очевидною опискою, оскільки питання неправильної кваліфікації дій обвинуваченого не можуть бути визнані опискою.

Позиція Верховного Суду

Суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС вказав, що відповідно до обвинувального акта дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 1 ст. 309 КК як незаконне придбання та зберігання психотропної речовини без мети збуту.

Як слідує зі змісту вироку, місцевий суд визнав винуватим обвинуваченого за ч. 1 ст. 309 КК, а саме у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту.

У апеляційній скарзі прокурор просив змінити вказаний вирок в частині правової кваліфікації дій обвинуваченого, у зв’язку з неправильним застосуванням судом закону України про кримінальну відповідальність, а саме кваліфікувати дії обвинуваченого за ч. 1 ст. 309 КК як незаконне придбання та зберігання психотропної речовини без мети збуту, а місцем зберігання речового доказу – психотропної речовини РVР вважати камеру схову управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві.

Апеляційний суд в оскаржуваній ухвалі вказав, що при кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 309 КК суд першої інстанції помилково зазначив, що останній незаконно придбав та зберігав наркотичні засоби без мети збуту, а також при вирішенні питання щодо речових доказів вказав замість психотропної речовини наркотичний засіб та місце його зберігання не камеру схову управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві, а Шевченківське УП ГУНП у м. Києві, що є очевидною опискою та не може бути підставою для зміни вироку.

Колегія суддів ККС зазначила, що опискою вважається зроблена судом механічна помилка, яка допущена під час його письмово-вербального викладу, що порушує правила граматики, синтаксису, пунктуації, нумерації (помилка у правописі, у розділових знаках тощо),що мають вплив на зміст судового рішення та його виконання.

З урахуванням викладеного, колегія суддів ККС вважає безпідставним висновок апеляційного суду, що допущена помилка при кваліфікації дій обвинуваченого є очевидною опискою, оскільки зазначене, при його підтвердженні, може свідчити про неправильне застосування судом закону України про кримінальну відповідальність.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 27.08.2025 у справі № 761/9697/24 (провадження № 51-76км25).

