Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

ККС: помилка під час кваліфікації дій обвинуваченого не є опискою — ухвалу апеляційного суду скасували

09:30, 5 листопада 2025
Верховний Суд роз’яснив, що опискою в судовому рішенні вважається лише механічна помилка.
ККС: помилка під час кваліфікації дій обвинуваченого не є опискою — ухвалу апеляційного суду скасували
Фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду роз’яснила, що опискою в судовому рішенні вважається лише механічна помилка, допущена під час письмового-вербального викладу — порушення граматики, синтаксису, пунктуації чи нумерації, які впливають на зміст рішення або його виконання. Натомість помилка під час кваліфікації дій особи не є опискою.

Деталі справи

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого а ч. 1 ст. 309 КК. У касаційній скарзі прокурор вважає неспроможним висновок апеляційного суду, що допущена помилка при кваліфікації дій обвинуваченого є очевидною опискою, оскільки питання неправильної кваліфікації дій обвинуваченого не можуть бути визнані опискою.

Справу розглядали у межах касаційної скарги прокурора, який оскаржив рішення апеляційного суду. Суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винним за ч. 1 ст. 309 КК України. Прокурор наполягав, що допущена помилка при кваліфікації дій обвинуваченого є очевидною опискою, оскільки питання неправильної кваліфікації дій обвинуваченого не можуть бути визнані опискою.

Позиція Верховного Суду

Суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС вказав, що відповідно до обвинувального акта дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 1 ст. 309 КК як незаконне придбання та зберігання психотропної речовини без мети збуту.

Як слідує зі змісту вироку, місцевий суд визнав винуватим обвинуваченого за ч. 1 ст. 309 КК, а саме у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту.

У апеляційній скарзі прокурор просив змінити вказаний вирок в частині правової кваліфікації дій обвинуваченого, у зв’язку з неправильним застосуванням судом закону України про кримінальну відповідальність, а саме кваліфікувати дії обвинуваченого за ч. 1 ст. 309 КК як незаконне придбання та зберігання психотропної речовини без мети збуту, а місцем зберігання речового доказу – психотропної речовини РVР вважати камеру схову управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві.

Апеляційний суд в оскаржуваній ухвалі вказав, що при кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 309 КК суд першої інстанції помилково зазначив, що останній незаконно придбав та зберігав наркотичні засоби без мети збуту, а також при вирішенні питання щодо речових доказів вказав замість психотропної речовини наркотичний засіб та місце його зберігання не камеру схову управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві, а Шевченківське УП ГУНП у м. Києві, що є очевидною опискою та не може бути підставою для зміни вироку.

Колегія суддів ККС зазначила, що опискою вважається зроблена судом механічна помилка, яка допущена під час його письмово-вербального викладу, що порушує правила граматики, синтаксису, пунктуації, нумерації (помилка у правописі, у розділових знаках тощо),що мають вплив на зміст судового рішення та його виконання.  

З урахуванням викладеного, колегія суддів ККС вважає безпідставним висновок апеляційного суду, що допущена помилка при кваліфікації дій обвинуваченого є очевидною опискою, оскільки зазначене, при його підтвердженні, може свідчити про неправильне застосування судом закону України про кримінальну відповідальність.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 27.08.2025 у справі № 761/9697/24 (провадження № 51-76км25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд рішення суду апеляційні суди судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду