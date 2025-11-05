КУС: ошибка при квалификации действий обвиняемого не является опиской — определение апелляционного суда отменено

Верховный Суд разъяснил, что опиской в ​​судебном решении считается только механическая ошибка.

Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда разъяснила, что опиской в судебном решении считается только механическая ошибка, допущенная при письменно-вербальном изложении — нарушение грамматики, синтаксиса, пунктуации или нумерации, которые влияют на содержание решения или его исполнение. В то же время ошибка при квалификации действий лица не является опиской.

Детали дела

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 309 УК. В кассационной жалобе прокурор считает несостоятельным вывод апелляционного суда о том, что допущенная ошибка при квалификации действий обвиняемого является очевидной опиской, поскольку вопросы неправильной квалификации действий обвиняемого не могут считаться опиской.

Дело рассматривалось в рамках кассационной жалобы прокурора, который обжаловал решение апелляционного суда. Суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 309 УК Украины. Прокурор настаивал, что допущенная ошибка при квалификации действий обвиняемого является очевидной опиской, поскольку вопросы неправильной квалификации действий обвиняемого не могут быть признаны опиской.

Позиция Верховного Суда

Суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС указал, что согласно обвинительному акту действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 309 УК как незаконное приобретение и хранение психотропного вещества без цели сбыта.

Как следует из содержания приговора, местный суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 309 УК, а именно в незаконном приобретении и хранении наркотического средства без цели сбыта.

В апелляционной жалобе прокурор просил изменить указанный приговор в части правовой квалификации действий обвиняемого в связи с неправильным применением судом закона Украины об уголовной ответственности, а именно квалифицировать действия обвиняемого по ч. 1 ст. 309 УК как незаконное приобретение и хранение психотропного вещества без цели сбыта, а местом хранения вещественного доказательства — психотропного вещества PVP — считать камеру хранения управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве.

Апелляционный суд в обжалуемом определении указал, что при квалификации действий обвиняемого по ч. 1 ст. 309 УК суд первой инстанции ошибочно отметил, что тот незаконно приобрел и хранил наркотические средства без цели сбыта, а также при решении вопроса о вещественных доказательствах указал вместо психотропного вещества наркотическое средство и другое место его хранения — не камеру хранения управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве, а Шевченковское УП ГУНП в г. Киеве, что является очевидной опиской и не может быть основанием для изменения приговора.

Коллегия судей КУС отметила, что опиской считается сделанная судом механическая ошибка, допущенная при его письменно-вербальном изложении, которая нарушает правила грамматики, синтаксиса, пунктуации, нумерации (ошибка в правописании, в знаках препинания и т. п.), которые влияют на содержание судебного решения и его исполнение.

С учетом изложенного коллегия судей КУС считает необоснованным вывод апелляционного суда о том, что допущенная ошибка при квалификации действий обвиняемого является очевидной опиской, поскольку указанное, при его подтверждении, может свидетельствовать о неправильном применении судом закона Украины об уголовной ответственности.

Постановление коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 27.08.2025 по делу № 761/9697/24 (производство № 51-76км25).

