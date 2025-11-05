Військовий омбудсман вперше представляла інтереси військовослужбовців у Конституційному Суді

Військовий омбудсман Ольга Решетилова вперше представила інтереси військовослужбовців у Конституційному Суді України.

Фото: Віктор Ковальчук

Військовий омбудсман України Ольга Решетилова вперше представляла інтереси військовослужбовців у Конституційному Суді України. Вона заявила, що це було «непросто», адже Конституційний Суд не розглядає «очевидні» справи.

«Так, було непросто. Конституційний Суд очевидні справи не розглядає. І позиція кожної зі сторін має доволі сильну аргументацію», — зазначила Решетилова.

Попри складність процесу, омбудсман наголосила, що пишається роботою демократичних інституцій в Україні навіть у час війни.

«Я реально пишаюся своєю державою. Пишаюсь, у нас на четвертому році повномасштабної війни повноцінно працюють демократичні інституції. Що військовослужбовці можуть відстоювати свої права, будучи учасниками конституційного провадження. Що захист конституційних прав - це не порожні слова (хоч я впевнена, зараз у коментарях буде чимало скепсису), а реальний складний і клопіткий процес і предмет детального розгляду найвищої судової інстанції», — заявила вона.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13266 про Військового омбудсмана. Основне питання стосується розгляду скарг військових та дієвого реагування на них шляхом притягнення до відповідальності винних в порушенні прав.

Згодом Володимир Зеленський підписав указ №691/2025 про Офіс Військового омбудсмана. Відповідно до нього гранична чисельність працівників Офісу Військового омбудсмана становить 150 осіб.

