Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Військовий омбудсман вперше представляла інтереси військовослужбовців у Конституційному Суді

10:42, 5 листопада 2025
Військовий омбудсман Ольга Решетилова вперше представила інтереси військовослужбовців у Конституційному Суді України.
Військовий омбудсман вперше представляла інтереси військовослужбовців у Конституційному Суді
Фото: Віктор Ковальчук
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовий омбудсман України Ольга Решетилова вперше представляла інтереси військовослужбовців у Конституційному Суді України. Вона заявила, що це було «непросто», адже Конституційний Суд не розглядає «очевидні» справи.

«Так, було непросто. Конституційний Суд очевидні справи не розглядає. І позиція кожної зі сторін має доволі сильну аргументацію», — зазначила Решетилова.

Попри складність процесу, омбудсман наголосила, що пишається роботою демократичних інституцій в Україні навіть у час війни.

«Я реально пишаюся своєю державою. Пишаюсь, у нас на четвертому році повномасштабної війни повноцінно працюють демократичні інституції. Що військовослужбовці можуть відстоювати свої права, будучи учасниками конституційного провадження. Що захист конституційних прав - це не порожні слова (хоч я впевнена, зараз у коментарях буде чимало скепсису), а реальний складний і клопіткий процес і предмет детального розгляду найвищої судової інстанції», — заявила вона.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13266 про Військового омбудсмана. Основне питання стосується розгляду скарг військових та дієвого реагування на них шляхом притягнення до відповідальності винних в порушенні прав.

Згодом Володимир Зеленський підписав указ №691/2025 про Офіс Військового омбудсмана. Відповідно до нього гранична чисельність працівників Офісу Військового омбудсмана становить 150 осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ омбудсмен військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду