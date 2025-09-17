Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13266 про Військового омбудсмана. Основне питання стосується розгляду скарг військових та дієвого реагування на них шляхом притягнення до відповідальності винних в порушенні прав.
Слід зауважити, що Військового омбудсмана наділили повноваженнями, до прикладу, робити запити до держорганів, командирів, видавати накази та розпорядження, а також «у визначених законом випадках складати протоколи про адміністративні правопорушення».
Втім, відповідні зміни до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу не внесені (вони передбачені іншим законопроектом 13267). Тобто, важіль настання відповідальності за невиконання вимог Військового омбудсмана наразі відсутній, і самостійно протоколи теж він складати поки не зможе.
Основним методом реагування на порушення буде перевірка, в результаті якої Військовий омбудсман чи його заступник направлятиме висновок командиру чи начальнику про необхідність припинення порушення прав особи чи розгляду питання про притягнення командира чи посадової особи, дії якої призвели до порушення прав, до дисциплінарної відповідальності.
Надалі такий командир чи начальник, орган військового управління зобов’язані письмово повідомити Військового омбудсмана «про вжиті заходи». Тобто, основний функціонал буде полягати в обміні інформацією, а безпосередні заходи вживатиме (або не вживатиме) командир чи начальник.
Закон 13266 запрацює після публікації в офіційних виданнях оголошення про початок діяльності Військового омбудсмана.
Закон визначає, що скарга – це звернення з вимогою поновлення прав осіб, на яких поширюється дія цього закону, порушених діями, бездіяльністю чи рішеннями військових посадових осіб, органів військового управління (органів управління), командирами (начальниками) або іншими військовослужбовцями.
Особами, на яких поширюється дія закону, тобто, стосовно порушення прав яких можна скаржитися, є:
Військовий омбудсман має право:
Подані до Військового омбудсмана скарги розглядаються в порядку, встановленому Військовим омбудсманом.
Строк розгляду скарги не може перевищувати 10 робочих днів з дня її одержання, крім випадків, коли зміст скарги дає підстави підозрювати потенційну шкоду для життя і здоров’я особи, прав якої стосується скарга. У такому випадку строк реагування не може перевищувати 3 днів.
Не підлягають розгляду скарги в разі, якщо:
У разі якщо під час розгляду скарги виявлено ознаки кримінального правопорушення, про це у визначеному законодавством порядку невідкладно повідомляються відповідні правоохоронні органи, а в разі виявлення фактів корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень – також Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
Анонімні скарги не розглядаються, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.
За результатами розгляду скарги Військовий омбудсман або один із його заступників приймає одне з таких рішень:
Скаржник письмово повідомляється про прийняте за результатами розгляду скарги рішення не пізніше 3 робочих днів із дня прийняття. Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до закону.
Порядок проведення перевірок затверджується Військовим омбудсманом. Перевірки проводяться за рішенням Військового омбудсмана або одного із його заступників.
Підставами для призначення перевірок є дані, що свідчать про порушення прав осіб, на яких поширюється дія цього Закону, одержані з будь-яких джерел, у тому числі:
Строк проведення перевірки не може перевищувати 30 робочих днів. За наявності обґрунтованих підстав строк може бути продовжений на 30 днів, але не більше одного разу, про що скаржник повідомляється не пізніше ніж протягом 3 робочих днів. Рішення про продовження строку проведення перевірки приймає Військовий омбудсман або один із його заступників.
Під час проведення перевірки особи, залучені в установленому законодавством порядку до її проведення, мають право:
За результатами перевірки складається висновок, в якому зазначаються:
Висновок за результатами перевірки затверджується Військовим омбудсманом або одним із його заступників та направляється не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня ухвалення висновку командиру (начальнику), наділеному дисциплінарною владою стосовно військової посадової особи, або посадовій особі органу державної влади щодо посадової особи, дії (бездіяльність) та/або рішення якої призвели до порушення прав особи, на яку поширюється дія цього Закону, разом із вимогою про вжиття невідкладних заходів щодо:
Відповідний командир (начальник), орган військового управління (орган управління), посадова особа органу державної влади, яким надіслано висновок, зобов’язані розглянути висновок протягом 10 робочих днів з дня його отримання та письмово повідомити Військового омбудсмана про вжиті заходи.
У разі якщо висновок містить перелік рекомендованих заходів для поновлення порушених прав особи, на яку поширюється дія цього Закону, про стан їх виконання відповідний командир (начальник), орган військового управління (орган управління), посадова особа органу державної влади інформує Військового омбудсмана.
У виняткових випадках за обґрунтованим клопотанням відповідного командира (начальника), органу військового управління (органу управління), посадової особи органу державної влади, яким надіслано висновок, строк розгляду висновку може бути продовжено Військовим омбудсманом до 30 робочих днів, але не більше одного разу.
Взаємодія Військового омбудсмана з командирами (начальниками), органами військового управління (органами управління) та правоохоронними органами здійснюється, зокрема, через відповідні структурні підрозділи з питань захисту прав осіб, на яких поширюється дія цього закону.
Військовий омбудсман або його заступник має право отримувати на підставі відповідного письмового запиту від державних органів, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, командирів (начальників), органів військового управління (органів управління), підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форми власності відповідно до законодавства інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
Запит має містити підстави для його направлення, загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, підпис Військового омбудсмана або його заступника та дату направлення запиту.
У разі отримання запиту Військового омбудсмана або його заступника керівник (начальник) відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, командир (начальник) органу військового управління (органу управління), підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форми власності відповідно до законодавства повинен розглянути такий запит і надати відповідь на нього протягом 10 робочих днів з дня його одержання, крім випадків, коли зміст запиту стосується потенційної шкоди для життя і здоров’я особи, прав якої стосується запит. У такому разі строк надання відповіді не може перевищувати 3 днів.
Строк розгляду запиту за обґрунтованим клопотанням керівника державного органу, командира тощо може бути продовжений Військовим омбудсманом до 30 робочих днів, крім випадків, коли зміст запиту стосується потенційної шкоди для життя і здоров’я особи, прав якої стосується запит.
Командири (начальники), органи військового управління (органи управління), правоохоронні органи, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форми власності, їх посадові та службові особи зобов'язані співпрацювати з Військовим омбудсманом, надавати необхідну для виконання покладених на нього завдань допомогу, забезпечувати у встановленому законом порядку доступ до матеріалів і документів, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, надавати інформацію та пояснення щодо своїх дій або рішень.
Невиконання законних вимог Військового омбудсмана, ненадання або надання завідомо недостовірної інформації та/або документів, надання інформації та/або документів не в повному обсязі (за наявності відповідної інформації та/або документів і відсутності законних підстав для їх ненадання), а також порушення строків розгляду запиту Військового омбудсмана забороняються і тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
Водночас, як зазначала «Судово-юридична газета», безпосередньо за це відповідальність поки у КУпАП не встановлена.
Автор: Наталя Мамченко
