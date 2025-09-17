Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

Источник фото: Уполномоченная Президента по защите прав военнослужащих / Facebook

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13266 о Военном омбудсмане. Основной вопрос касается рассмотрения жалоб военных и действенного реагирования на них путем привлечения к ответственности виновных в нарушении прав.

Следует заметить, что Военного омбудсмана наделили полномочиями, к примеру, делать запросы в госорганы, командирам, издавать приказы и распоряжения, а также «в определенных законом случаях составлять протоколы об административных правонарушениях».

Впрочем, соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс не внесены (они предусмотрены другим законопроектом 13267). То есть, рычаг наступления ответственности за невыполнение требований Военного омбудсмана пока отсутствует, и самостоятельно протоколы тоже он составлять пока не сможет.

Основным методом реагирования на нарушения будет проверка, в результате которой Военный омбудсман или его заместитель будет направлять заключение командиру или начальнику о необходимости прекращения нарушения прав лица или рассмотрения вопроса о привлечении командира или должностного лица, действия которого привели к нарушению прав, к дисциплинарной ответственности.

В дальнейшем такой командир или начальник, орган военного управления обязаны письменно уведомить Военного омбудсмана «о принятых мерах». То есть, основной функционал будет заключаться в обмене информацией, а непосредственные меры будет принимать (или не принимать) командир или начальник.

Закон 13266 заработает после публикации в официальных изданиях объявления о начале деятельности Военного омбудсмана.

Кто сможет жаловаться Военному омбудсману

Закон определяет, что жалоба – это обращение с требованием восстановления прав лиц, на которых распространяется действие этого закона, нарушенных действиями, бездействием или решениями военных должностных лиц, органов военного управления (органов управления), командирами (начальниками) или другими военнослужащими.

Лицами, на которых распространяется действие закона, то есть, в отношении нарушения прав которых можно жаловаться, являются:

военнослужащие во время выполнения ими обязанностей военной службы, резервисты и военнообязанные – во время прохождения ими сборов

члены добровольческих формирований территориальных общин во время их участия в подготовке и выполнении задач терробороны или непосредственного участия в боевых действиях

лица, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекаются к выполнению задач движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины

личный состав правоохранительных органов, привлеченных к непосредственному участию в боевых действиях.

Военный омбудсман имеет право:

рассматривать жалобы и проводить проверки относительно возможного нарушения прав этих лиц

запрашивать и получать в установленном законом порядке от государственных органов, органов власти АРК, органов местного самоуправления, воинских формирований, предприятий, учреждений и организаций независимо от подчинения и формы собственности, органов военного управления (органов управления), командиров (начальников) информацию, в том числе информацию с ограниченным доступом

опрашивать и получать от лиц, владеющих информацией, во время проведения проверок письменные объяснения

безотлагательного приема руководителями (начальниками), должностными и служебными лицами вышеуказанных субъектов

беспрепятственно посещать и находиться с учетом ограничений, определенных законодательством, на территории объектов органов военного управления (органов управления), соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования, гауптвахт, дисциплинарных батальонов, в том числе в районах ведения военных (боевых) действий

привлекать на добровольной основе, в том числе на договорных началах, квалифицированных специалистов и экспертов

обеспечивать на условиях конфиденциальности и добровольности сотрудничество с лицами, сообщающими о нарушениях прав

составлять и подавать органам военного управления (органам управления), командирам (начальникам), государственным органам и их должностным лицам выводы и рекомендации с целью повышения эффективности обеспечения защиты прав лиц, на которых распространяется действие этого закона

издавать на выполнение своих полномочий приказы и распоряжения

в определенных законом случаях составлять протоколы об административных правонарушениях (которые пока законом не определены – прим. ред.)

предоставлять разъяснения, методическую и консультативную помощь.

Порядок подачи жалоб

Жалобы могут подаваться Военному омбудсману как непосредственно лицами, на которых распространяется действие этого закона, так и их представителями по доверенности или законными представителями.

На рассмотрение жалоб, поданных Военному омбудсману, требования Закона «Об обращениях граждан» не распространяются.

Жалобы могут быть индивидуальными или коллективными.

Жалобы могут подаваться в устной, письменной или иной форме (почтой, факсом, телефоном, электронной почтой) по выбору заявителя.

Устные жалобы подаются заявителями во время личного приема Военным омбудсманом или работниками аппарата его Офиса или с помощью технических средств электронных коммуникаций через определенные контактные центры, телефонные «горячие линии». Порядок личного приема заявителей работниками аппарата Офиса Военного омбудсмана определяется Военным омбудсманом.

Письменные жалобы подаются в произвольной форме. Применение квалифицированной электронной подписи при подаче жалобы не требуется.

Рассмотрение жалоб

Поданные Военному омбудсману жалобы рассматриваются в порядке, установленном Военным омбудсманом.

Срок рассмотрения жалобы не может превышать 10 рабочих дней со дня ее получения, кроме случаев, когда содержание жалобы дает основания подозревать потенциальный вред для жизни и здоровья лица, прав которого касается жалоба. В таком случае срок реагирования не может превышать 3 дней.

Не подлежат рассмотрению жалобы в случае, если:

вопросы, поднятые в жалобе, не относятся к компетенции Военного омбудсмана;

жалоба по своей сути является идентичной жалобе, которая уже ранее была рассмотрена Военным омбудсманом;

жалоба касается предоставления правовой позиции или толкования норм законодательства Украины;

требования жалобы являются предметом какого-либо судебного производства.

В случае если во время рассмотрения жалобы выявлены признаки уголовного правонарушения, об этом в определенном законодательством порядке безотлагательно сообщаются соответствующие правоохранительные органы, а в случае выявления фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – также Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Анонимные жалобы не рассматриваются, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены.

По результатам рассмотрения жалобы Военный омбудсман или один из его заместителей принимает одно из следующих решений:

назначает проверку;

направляет материалы жалобы для организации рассмотрения по принадлежности;

при наличии оснований, признает жалобу не подлежащей рассмотрению, и возвращает ее заявителю.

Заявитель письменно уведомляется о принятом по результатам рассмотрения жалобы решении не позднее 3 рабочих дней со дня принятия. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законом.

Порядок проверок

Порядок проведения проверок утверждается Военным омбудсманом. Проверки проводятся по решению Военного омбудсмана или одного из его заместителей.

Основаниями для назначения проверок являются данные, свидетельствующие о нарушении прав лиц, на которых распространяется действие этого Закона, полученные из любых источников, в том числе:

сведения, содержащиеся в поданных ими обращениях

направленных Военному омбудсману депутатском обращении народного депутата Украины или депутатском запросе народного депутата Украины, группы народных депутатов или комитета Верховной Рады

обнародованные в медиа

сообщенные Военному омбудсману лицами на условиях конфиденциальности и т.д.

Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней. При наличии обоснованных оснований срок может быть продлен на 30 дней, но не более одного раза, о чем заявитель уведомляется не позднее чем в течение 3 рабочих дней. Решение о продлении срока проведения проверки принимает Военный омбудсман или один из его заместителей.

Во время проведения проверки лица, привлеченные в установленном законодательством порядке к ее проведению, имеют право:

опрашивать и получать от лиц, владеющих информацией по предмету проверки, письменные объяснения;

запрашивать и получать информацию и документы, касающиеся предмета проверки, делать (получать) необходимые копии таких документов;

проводить осмотр местности, объектов, помещений, предметов и т.д., относящихся к предмету проверки.

По результатам проверки составляется заключение, в котором указываются:

информация об отсутствии или наличии нарушения прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

командир (начальник), орган военного управления (орган управления), орган государственной власти, его должностное лицо, действия (бездействие) и/или решение которого привели к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

причины и условия, которые привели к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

возможные способы восстановления нарушенных прав лица, на которое распространяется действие этого Закона и т.д.

Заключение по результатам проверки утверждается Военным омбудсманом или одним из его заместителей и направляется не позднее чем в течение 3 рабочих дней со дня принятия заключения командиру (начальнику), наделенному дисциплинарной властью в отношении военного должностного лица, или должностному лицу органа государственной власти в отношении должностного лица, действия (бездействие) и/или решение которого привели к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона, вместе с требованием о принятии безотлагательных мер по:

прекращению выявленного нарушения прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

устранению причин и условий, которые привели к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

восстановлению нарушенных прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

рассмотрению вопроса о привлечении командира (начальника), военного должностного лица, должностного лица органа государственной власти, действия (бездействие) и/или решение которого привели к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона, к дисциплинарной ответственности.

Соответствующий командир (начальник), орган военного управления (орган управления), должностное лицо органа государственной власти, которым направлено заключение, обязаны рассмотреть заключение в течение 10 рабочих дней со дня его получения и письменно уведомить Военного омбудсмана о принятых мерах.

В случае если заключение содержит перечень рекомендованных мер для восстановления нарушенных прав лица, на которое распространяется действие этого Закона, о состоянии их выполнения соответствующий командир (начальник), орган военного управления (орган управления), должностное лицо органа государственной власти информирует Военного омбудсмана.

В исключительных случаях по обоснованному ходатайству соответствующего командира (начальника), органа военного управления (органа управления), должностного лица органа государственной власти, которым направлено заключение, срок рассмотрения заключения может быть продлен Военным омбудсманом до 30 рабочих дней, но не более одного раза.

Запросы Военного омбудсмана

Взаимодействие Военного омбудсмана с командирами (начальниками), органами военного управления (органами управления) и правоохранительными органами осуществляется, в частности, через соответствующие структурные подразделения по вопросам защиты прав лиц, на которых распространяется действие этого закона.

Военный омбудсман или его заместитель имеет право получать на основании соответствующего письменного запроса от государственных органов, органов власти АРК, органов местного самоуправления, командиров (начальников), органов военного управления (органов управления), предприятий, учреждений и организаций независимо от подчинения и формы собственности в соответствии с законодательством информацию, в том числе информацию с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач.

Запрос должен содержать основания для его направления, общее описание информации или вид, название, реквизиты или содержание документа, по которому сделан запрос, подпись Военного омбудсмана или его заместителя и дату направления запроса.

В случае получения запроса Военного омбудсмана или его заместителя руководитель (начальник) соответствующего государственного органа, органа власти Автономной Республики Крым, органа местного самоуправления, командир (начальник) органа военного управления (органа управления), предприятия, учреждения и организации независимо от подчинения и формы собственности в соответствии с законодательством должен рассмотреть такой запрос и предоставить ответ на него в течение 10 рабочих дней со дня его получения, кроме случаев, когда содержание запроса касается потенциального вреда для жизни и здоровья лица, прав которого касается запрос. В таком случае срок предоставления ответа не может превышать 3 дней.

Срок рассмотрения запроса по обоснованному ходатайству руководителя государственного органа, командира и т.д. может быть продлен Военным омбудсманом до 30 рабочих дней, кроме случаев, когда содержание запроса касается потенциального вреда для жизни и здоровья лица, прав которого касается запрос.

Командиры (начальники), органы военного управления (органы управления), правоохранительные органы, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от подчинения и формы собственности, их должностные и служебные лица обязаны сотрудничать с Военным омбудсманом, предоставлять необходимую для выполнения возложенных на него задач помощь, обеспечивать в установленном законом порядке доступ к материалам и документам, в том числе тем, которые содержат информацию с ограниченным доступом, предоставлять информацию и объяснения относительно своих действий или решений.

Невыполнение законных требований Военного омбудсмана, непредоставление или предоставление заведомо недостоверной информации и/или документов, предоставление информации и/или документов не в полном объеме (при наличии соответствующей информации и/или документов и отсутствии законных оснований для их непредоставления), а также нарушение сроков рассмотрения запроса Военного омбудсмана запрещаются и влекут за собой установленную законом ответственность.

В то же время, как отмечала «Судебно-юридическая газета», непосредственно за это ответственность пока в КоАП не установлена.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.