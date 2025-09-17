Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13266 о Военном омбудсмане. Основной вопрос касается рассмотрения жалоб военных и действенного реагирования на них путем привлечения к ответственности виновных в нарушении прав.
Следует заметить, что Военного омбудсмана наделили полномочиями, к примеру, делать запросы в госорганы, командирам, издавать приказы и распоряжения, а также «в определенных законом случаях составлять протоколы об административных правонарушениях».
Впрочем, соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс не внесены (они предусмотрены другим законопроектом 13267). То есть, рычаг наступления ответственности за невыполнение требований Военного омбудсмана пока отсутствует, и самостоятельно протоколы тоже он составлять пока не сможет.
Основным методом реагирования на нарушения будет проверка, в результате которой Военный омбудсман или его заместитель будет направлять заключение командиру или начальнику о необходимости прекращения нарушения прав лица или рассмотрения вопроса о привлечении командира или должностного лица, действия которого привели к нарушению прав, к дисциплинарной ответственности.
В дальнейшем такой командир или начальник, орган военного управления обязаны письменно уведомить Военного омбудсмана «о принятых мерах». То есть, основной функционал будет заключаться в обмене информацией, а непосредственные меры будет принимать (или не принимать) командир или начальник.
Закон 13266 заработает после публикации в официальных изданиях объявления о начале деятельности Военного омбудсмана.
Закон определяет, что жалоба – это обращение с требованием восстановления прав лиц, на которых распространяется действие этого закона, нарушенных действиями, бездействием или решениями военных должностных лиц, органов военного управления (органов управления), командирами (начальниками) или другими военнослужащими.
Лицами, на которых распространяется действие закона, то есть, в отношении нарушения прав которых можно жаловаться, являются:
Военный омбудсман имеет право:
Поданные Военному омбудсману жалобы рассматриваются в порядке, установленном Военным омбудсманом.
Срок рассмотрения жалобы не может превышать 10 рабочих дней со дня ее получения, кроме случаев, когда содержание жалобы дает основания подозревать потенциальный вред для жизни и здоровья лица, прав которого касается жалоба. В таком случае срок реагирования не может превышать 3 дней.
Не подлежат рассмотрению жалобы в случае, если:
В случае если во время рассмотрения жалобы выявлены признаки уголовного правонарушения, об этом в определенном законодательством порядке безотлагательно сообщаются соответствующие правоохранительные органы, а в случае выявления фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – также Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Анонимные жалобы не рассматриваются, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены.
По результатам рассмотрения жалобы Военный омбудсман или один из его заместителей принимает одно из следующих решений:
Заявитель письменно уведомляется о принятом по результатам рассмотрения жалобы решении не позднее 3 рабочих дней со дня принятия. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законом.
Порядок проведения проверок утверждается Военным омбудсманом. Проверки проводятся по решению Военного омбудсмана или одного из его заместителей.
Основаниями для назначения проверок являются данные, свидетельствующие о нарушении прав лиц, на которых распространяется действие этого Закона, полученные из любых источников, в том числе:
Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней. При наличии обоснованных оснований срок может быть продлен на 30 дней, но не более одного раза, о чем заявитель уведомляется не позднее чем в течение 3 рабочих дней. Решение о продлении срока проведения проверки принимает Военный омбудсман или один из его заместителей.
Во время проведения проверки лица, привлеченные в установленном законодательством порядке к ее проведению, имеют право:
По результатам проверки составляется заключение, в котором указываются:
Заключение по результатам проверки утверждается Военным омбудсманом или одним из его заместителей и направляется не позднее чем в течение 3 рабочих дней со дня принятия заключения командиру (начальнику), наделенному дисциплинарной властью в отношении военного должностного лица, или должностному лицу органа государственной власти в отношении должностного лица, действия (бездействие) и/или решение которого привели к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона, вместе с требованием о принятии безотлагательных мер по:
Соответствующий командир (начальник), орган военного управления (орган управления), должностное лицо органа государственной власти, которым направлено заключение, обязаны рассмотреть заключение в течение 10 рабочих дней со дня его получения и письменно уведомить Военного омбудсмана о принятых мерах.
В случае если заключение содержит перечень рекомендованных мер для восстановления нарушенных прав лица, на которое распространяется действие этого Закона, о состоянии их выполнения соответствующий командир (начальник), орган военного управления (орган управления), должностное лицо органа государственной власти информирует Военного омбудсмана.
В исключительных случаях по обоснованному ходатайству соответствующего командира (начальника), органа военного управления (органа управления), должностного лица органа государственной власти, которым направлено заключение, срок рассмотрения заключения может быть продлен Военным омбудсманом до 30 рабочих дней, но не более одного раза.
Взаимодействие Военного омбудсмана с командирами (начальниками), органами военного управления (органами управления) и правоохранительными органами осуществляется, в частности, через соответствующие структурные подразделения по вопросам защиты прав лиц, на которых распространяется действие этого закона.
Военный омбудсман или его заместитель имеет право получать на основании соответствующего письменного запроса от государственных органов, органов власти АРК, органов местного самоуправления, командиров (начальников), органов военного управления (органов управления), предприятий, учреждений и организаций независимо от подчинения и формы собственности в соответствии с законодательством информацию, в том числе информацию с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач.
Запрос должен содержать основания для его направления, общее описание информации или вид, название, реквизиты или содержание документа, по которому сделан запрос, подпись Военного омбудсмана или его заместителя и дату направления запроса.
В случае получения запроса Военного омбудсмана или его заместителя руководитель (начальник) соответствующего государственного органа, органа власти Автономной Республики Крым, органа местного самоуправления, командир (начальник) органа военного управления (органа управления), предприятия, учреждения и организации независимо от подчинения и формы собственности в соответствии с законодательством должен рассмотреть такой запрос и предоставить ответ на него в течение 10 рабочих дней со дня его получения, кроме случаев, когда содержание запроса касается потенциального вреда для жизни и здоровья лица, прав которого касается запрос. В таком случае срок предоставления ответа не может превышать 3 дней.
Срок рассмотрения запроса по обоснованному ходатайству руководителя государственного органа, командира и т.д. может быть продлен Военным омбудсманом до 30 рабочих дней, кроме случаев, когда содержание запроса касается потенциального вреда для жизни и здоровья лица, прав которого касается запрос.
Командиры (начальники), органы военного управления (органы управления), правоохранительные органы, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от подчинения и формы собственности, их должностные и служебные лица обязаны сотрудничать с Военным омбудсманом, предоставлять необходимую для выполнения возложенных на него задач помощь, обеспечивать в установленном законом порядке доступ к материалам и документам, в том числе тем, которые содержат информацию с ограниченным доступом, предоставлять информацию и объяснения относительно своих действий или решений.
Невыполнение законных требований Военного омбудсмана, непредоставление или предоставление заведомо недостоверной информации и/или документов, предоставление информации и/или документов не в полном объеме (при наличии соответствующей информации и/или документов и отсутствии законных оснований для их непредоставления), а также нарушение сроков рассмотрения запроса Военного омбудсмана запрещаются и влекут за собой установленную законом ответственность.
В то же время, как отмечала «Судебно-юридическая газета», непосредственно за это ответственность пока в КоАП не установлена.
Автор: Наталя Мамченко
