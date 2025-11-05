Военный омбудсман впервые представляла интересы военнослужащих в Конституционном суде

Военный омбудсман Ольга Решетилова впервые представила интересы военнослужащих Конституционного Суда Украины.

Военный омбудсман Украины Ольга Решетилова впервые представляла интересы военнослужащих в Конституционном суде Украины. Она заявила, что это было «непросто», ведь Конституционный суд не рассматривает «очевидные» дела.

«Да, было непросто. Конституционный суд очевидные дела не рассматривает. И позиция каждой из сторон имеет довольно сильную аргументацию», — отметила Решетилова.

Несмотря на сложность процесса, омбудсман подчеркнула, что гордится работой демократических институтов в Украине даже во время войны.

«Я действительно горжусь своим государством. Горжусь тем, что на четвертом году полномасштабной войны полноценно работают демократические институты. Что военнослужащие могут отстаивать свои права, будучи участниками конституционного производства. Что защита конституционных прав — это не пустые слова (хотя, уверена, сейчас в комментариях будет немало скепсиса), а реальный, сложный и кропотливый процесс и предмет детального рассмотрения высшей судебной инстанции», — заявила она.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13266 о Военном омбудсмане. Основной вопрос касается рассмотрения жалоб военных и действенного реагирования на них путем привлечения к ответственности виновных в нарушении прав.

Позже Владимир Зеленский подписал указ №691/2025 об Офисе Военного омбудсмана. В соответствии с ним предельная численность работников Офиса Военного омбудсмана составляет 150 человек.

