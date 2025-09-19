Зеленский подписал указ о создании Офиса Военного омбудсмена и утвердил его положение

Структура и штатное расписание Офиса Военного омбудсмена в пределах его установленной предельной численности будут утверждаться Военным омбудсменом.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон о Военном омбудсмане. Впрочем, другой законопроект Президента 13267 об установлении ответственности за невыполнение требований Военного омбудсмана пока не принят. 19 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначит Ольгу Решетилову первым украинским Военным омбудсменом.

Позже Владимир Зеленский подписал указ №691/2025 «Об Офисе Военного омбудсмена».

Указом утверждается создание Офиса Военного омбудсмена как постоянно действующего вспомогательного органа при Президенте Украины, утверждается Положение об Офисе Военного омбудсмена.

Устанавливается, что структура и штатное расписание Офиса Военного омбудсмена в пределах его определенной предельной численности утверждаются Военным омбудсменом.

«Установить, что финансовое и иное обеспечение деятельности Офиса Военного омбудсмена осуществляет Государственное управление делами в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины», — говорится в тексте указа.

Кабинет Министров будет обеспечивать решение в установленном порядке вопросов, связанных с созданием и обеспечением деятельности Офиса Военного омбудсмена, в том числе определить условия оплаты труда работников Офиса Военного омбудсмена.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Также было обнародовано Положение об Офисе Военного омбудсмена.

ПОЛОЖЕННЯ

про Офіс Військового омбудсмана

1. Офіс Військового омбудсмана є постійно діючим допоміжним органом, утвореним Президентом України з метою сприяння здійсненню демократичного цивільного контролю за сектором безпеки і оборони з питань забезпечення дотримання органами військового управління (органами управління), командирами (начальниками) прав військовослужбовців у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, резервістів та військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, членів добровольчих формувань територіальних громад у зв'язку з їх участю в підготовці та виконанні завдань територіальної оборони чи безпосередньою участю у бойових діях, осіб, які на добровільній і конфіденційній основі залучаються до виконання завдань руху опору на тимчасово окупованих територіях України, а також особового складу правоохоронних органів, залучених до безпосередньої участі в бойових діях (далі – особи, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана").

2. Офіс Військового омбудсмана у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами та розпорядженнями Військового омбудсмана, наказами керівника апарату Офісу Військового омбудсмана, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Офісу Військового омбудсмана є:

1) сприяння здійсненню демократичного цивільного контролю за сектором безпеки і оборони з питань забезпечення дотримання органами військового управління (органами управління), командирами (начальниками) прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

2) сприяння виявленню фактів порушень прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана", встановлення причин та умов, що призводять до таких порушень;

3) аналіз виявлених причин і умов, що призводять до порушення прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана", підготовка узагальнених пропозицій щодо шляхів (способів) мінімізації та усунення виявлених причин і умов, що призводять до порушення прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана", запобігання їх виникненню в майбутньому, а також сприяння зазначеним особам у поновленні їх порушених прав;

4) складання висновків і рекомендацій органам військового управління (органам управління), командирам (начальникам), а також іншим державним органам, їх посадовим особам з метою підвищення ефективності забезпечення захисту прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

5) здійснення поточного інформаційно-аналітичного, організаційного та іншого забезпечення діяльності Військового омбудсмана.

4. Офіс Військового омбудсмана відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює в установленому порядку інформаційно-аналітичне, організаційне, матеріально-технічне, фінансове, правове та інше забезпечення діяльності Військового омбудсмана;

2) розглядає у визначеному Військовим омбудсманом порядку подані до Військового омбудсмана скарги осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана", або їх представників за довіреністю чи законних представників стосовно ймовірного порушення прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

3) готує та подає разом із проєктами відповідних документів на розгляд Військовому омбудсману або згідно із розподілом повноважень між першим заступником та заступниками Військового омбудсмана одному із заступників Військового омбудсмана пропозиції щодо реагування (рішення) за результатами розгляду поданих до Військового омбудсмана скарг стосовно ймовірного порушення прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

4) бере в установленому Військовим омбудсманом порядку участь у проведенні перевірок, призначених Військовим омбудсманом, або згідно із розподілом повноважень між першим заступником та заступниками Військового омбудсмана одним із заступників Військового омбудсмана стосовно ймовірного порушення прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

5) проводить систематизацію та аналіз зібраної (отриманої) інформації щодо порушення прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана", причин та умов, що призводять до таких порушень;

6) виявляє причини і умови, що призводять до порушення прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

7) розробляє проєкти пропозицій щодо шляхів (способів) мінімізації та усунення виявлених причин і умов, що призводять до порушення прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана", а також запобігання їх виникненню в майбутньому, сприяння поновленню прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

8) готує проєкти аналітичних висновків та рекомендацій органам військового управління (органам управління), командирам (начальникам), державним органам та їх посадовим особам з метою підвищення ефективності забезпечення захисту прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

9) готує та подає разом із проєктами відповідних документів на розгляд Військовому омбудсману пропозиції щодо удосконалення правового регулювання суспільних відносин з метою усунення причин і умов, що призводять до порушення прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана", а також запобігання їх виникненню в майбутньому, для їх подання в установленому порядку відповідним учасникам правотворчої діяльності;

10) готує проєкти роз'яснень, надає методичну та консультативну допомогу з питань дотримання прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

11) вивчає, аналізує та поширює кращий міжнародний досвід з питань, що стосуються діяльності, завдань та повноважень Військового омбудсмана, за результатами чого готує та подає Військовому омбудсману відповідні інформаційно-аналітичні матеріали;

12) забезпечує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Військового омбудсмана та Офісу Військового омбудсмана, облік, систематизацію та аналіз запитів на інформацію;

13) забезпечує в установленому порядку розгляд запитів народних депутатів України, груп народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, депутатських звернень, що надходять до Військового омбудсмана та Офісу Військового омбудсмана;

14) організовує в установленому порядку особистий прийом скаржників;

15) забезпечує підготовку звітів Військового омбудсмана про свою діяльність;

16) забезпечує здійснення Військовим омбудсманом повноважень щодо участі у міжнародному співробітництві;

17) забезпечує планування діяльності Військового омбудсмана;

18) здійснює роботу з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом, у тому числі зі службовою інформацією та державною таємницею;

19) забезпечує підготовку проєктів наказів та розпоряджень Військового омбудсмана, наказів керівника апарату Офісу Військового омбудсмана;

20) забезпечує інформування суспільства про діяльність Військового омбудсмана;

21) відповідно до законодавства виконує інші функції для забезпечення здійснення Військовим омбудсманом своїх повноважень.

5. Офіс Військового омбудсмана для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та отримувати в установленому законом порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, командирів (начальників), органів військового управління (органів управління), підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форми власності інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на Військового омбудсмана завдань;

2) користуватися в установленому порядку інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

3) залучати до виконання окремих робіт і завдань, до участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

4) готувати пропозиції щодо проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Військового омбудсмана;

5) скликати наради, створювати робочі групи;

6) порушувати питання щодо проведення науково-дослідних та інших робіт з питань, що належать до повноважень Військового омбудсмана.

6. Офіс Військового омбудсмана у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з командирами (начальниками), органами військового управління (органами управління), військовими частинами, правоохоронними органами, іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності відповідно до законодавства.

7. Військовий омбудсман:

1) здійснює керівництво діяльністю Офісу Військового омбудсмана та представляє його у відносинах з командирами (начальниками), органами військового управління (органами управління), правоохоронними органами, іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності відповідно до законодавства;

2) призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату Офісу Військового омбудсмана у порядку, визначеному законодавством про державну службу;

3) вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника та заступників Військового омбудсмана;

4) визначає обов'язки першого заступника, заступників Військового омбудсмана, розподіл повноважень Військового омбудсмана між першим заступником та заступниками Військового омбудсмана, які вони здійснюють у разі його відсутності;

5) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис Офісу Військового омбудсмана;

6) затверджує порядок розгляду скарг, поданих до Військового омбудсмана, порядок проведення перевірок, а також порядок особистого прийому скаржників працівниками апарату Офісу Військового омбудсмана;

7) має право опитувати та отримувати від осіб, які володіють інформацією, необхідною для виконання покладених на нього завдань, під час проведення перевірок письмові пояснення;

8) здійснює в установленому законом порядку обробку та аналіз зібраної інформації щодо порушення прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

9) має право виступати замовником досліджень у сфері захисту прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

10) має право невідкладного прийому керівниками (начальниками), посадовими і службовими особами державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до законів України військових формувань, підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форми власності, органів військового управління (органів управління), командирами (начальниками) з питань виконання покладених на нього завдань;

11) має право безперешкодно відвідувати і перебувати з урахуванням обмежень, визначених законодавством, на території об'єктів органів військового управління (органів управління), з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, гауптвахт, дисциплінарних батальйонів, у тому числі в районах ведення воєнних (бойових) дій;

12) залучає на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів з метою сприяння ними виконанню покладених на нього завдань;

13) забезпечує співпрацю на умовах конфіденційності і добровільності з особами, які повідомляють про порушення прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

14) взаємодіє для виконання своїх повноважень з органами військового управління (органами управління), військовими частинами, правоохоронними органами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями;

15) бере участь у міжнародному співробітництві відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

16) проводить інформаційно-аналітичну роботу та моніторинг з питань дотримання прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

17) подає в установленому порядку уповноваженим учасникам правотворчої діяльності пропозиції щодо удосконалення правового регулювання відповідних суспільних відносин з метою усунення причин і умов, що призводять до порушення прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана", а також запобігання їх виникненню в майбутньому;

18) складає та подає органам військового управління (органам управління), командирам (начальникам), державним органам та їх посадовим особам висновки і рекомендації з метою підвищення ефективності забезпечення захисту прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

19) видає та підписує на виконання своїх повноважень накази та розпорядження, організовує та забезпечує контроль їх виконання;

20) у визначених законом випадках складає протоколи про адміністративні правопорушення;

21) звітує про свою діяльність у порядку, встановленому законом;

22) бере участь у підготовці пропозицій до проєкту Державного бюджету України щодо фінансування Офісу Військового омбудсмана;

23) надає роз'яснення, методичну та консультативну допомогу з питань дотримання прав осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про Військового омбудсмана";

24) утворює комісії, консультативно-дорадчі, робочі та експертні групи, ініціює та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

25) розпоряджається в межах своєї компетенції фінансовими та матеріально-технічними ресурсами;

26) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

8. Військовий омбудсман має першого заступника та двох заступників.

У разі відсутності Військового омбудсмана його повноваження здійснює перший заступник, а в разі відсутності першого заступника – один із заступників відповідно до розподілу повноважень.

9. Перший заступник та заступники Військового омбудсмана забезпечують виконання покладених на Офіс Військового омбудсмана завдань у межах розподілу посадових обов'язків.

10. Апарат Офісу Військового омбудсмана складається з керівника апарату Військового омбудсмана, державних службовців, а також інших осіб, які працюють в Офісі Військового омбудсмана за трудовим договором (контрактом).

11. Керівник апарату Офісу Військового омбудсмана здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи державних службовців та інших працівників в Офісі Військового омбудсмана.

Керівник апарату Офісу Військового омбудсмана в установленому порядку:

1) організовує роботу апарату Офісу Військового омбудсмана, здійснює керівництво його діяльністю;

2) організовує планування роботи з працівниками апарату Офісу Військового омбудсмана, у тому числі організовує відповідно до законодавства проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби;

3) призначає на посади та звільняє з посад державних службовців Офісу Військового омбудсмана, вирішує відповідно до законодавства інші питання проходження ними державної служби в Офісі Військового омбудсмана;

4) присвоює ранги державним службовцям Офісу Військового омбудсмана, які обіймають посади державної служби відповідної категорії;

5) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Офісу Військового омбудсмана;

6) вирішує питання щодо заохочення державних службовців Офісу Військового омбудсмана, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

7) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Офісі Військового омбудсмана;

8) забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу Військового омбудсмана з виконання покладених на Військового омбудсмана та Офіс Військового омбудсмана завдань;

9) виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату Офісу Військового омбудсмана, які не є державними службовцями;

10) створює належні умови для роботи працівників апарату Офісу Військового омбудсмана і їх матеріально-технічне забезпечення;

11) забезпечує єдиний порядок проходження та опрацювання документів в Офісі Військового омбудсмана;

12) затверджує положення про структурні підрозділи Офісу Військового омбудсмана, а також посадові інструкції державних службовців і працівників Офісу Військового омбудсмана;

13) видає накази в межах своїх повноважень, на основі та на виконання актів законодавства і контролює їх виконання;

14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату Офісу Військового омбудсмана його повноваження виконує один із керівників структурних підрозділів, на якого тимчасове виконання відповідних повноважень покладено наказом керівника апарату Офісу Військового омбудсмана.

12. Гранична чисельність працівників Офісу Військового омбудсмана становить 150 осіб.

13. Офіс є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням малого Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

Как писала «Судебно-юридическая газета», основным методом реагирования на нарушения будет проверка, в результате которой Военный омбудсмен или его заместитель будет направлять вывод командиру или начальнику о необходимости прекращения нарушения прав лица или рассмотрения вопроса о привлечении командира либо должностного лица, действия которого привели к нарушению прав, к дисциплинарной ответственности.

В дальнейшем такой командир или начальник, орган военного управления обязаны письменно сообщить Военному омбудсмену «о принятых мерах». То есть основной функционал будет заключаться в обмене информацией, а непосредственные меры будет принимать (или не принимать) командир либо начальник.

Напомним, что сейчас Уполномоченной Президента по вопросам защиты прав военнослужащих является Ольга Решетилова.

