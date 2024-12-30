Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным Омбудсменом

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой уполномоченной Президента по защите прав военнослужащих.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной Президента по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов.

"Сейчас главная задача – вместе с Министерством обороны Украины, вместе с гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и всех необходимых системных основах работы этого института. Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины . Благодарен всем, кто помогает в этом", - сообщил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Ольга Решетилова — известная, опытная и эффективная украинская правозащитница, которая уже многое сделала для развития наших государственных институций.

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