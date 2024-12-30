Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим Омбудсменом

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової уповноваженою Президента з питань захисту прав військовослужбовців.

Фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів.

"Зараз головне завдання – разом із Міністерством оборони України, разом із громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції. Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому", - повідомив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що Ольга Решетилова— відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця, яка вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій.

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