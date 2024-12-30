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Як курсуватиме наземний транспорт та метро на період новорічних свят у Києві

23:48, 30 грудня 2024
Графік руху пасажирського транспорту та режим роботи станцій метро на період новорічних свят – що відомо.
Як курсуватиме наземний транспорт та метро на період новорічних свят у Києві
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На період новорічних свят додаткових змін у роботі наземного та підземного громадського транспорту столиці не передбачено. Як вказують у КМДА, режим роботи станцій та графік руху перших і останніх поїздів залишаються без змін.

Зокрема, за інформацією КП «Київпастранс», наземний громадський транспорт курсуватиме з урахуванням комендантської години та згідно з розкладом.

Режим роботи станцій «Київського метрополітену» та графік руху перших і останніх поїздів залишаються без змін. Час відкриття та закриття станцій – відповідно до руху поїздів.

Інтервали руху поїздів:

  • у години пік: 2:45–3:45 хв;
  • у міжпіковий час: 5–6:15 хв;
  • у вихідні дні: 6–7 хв.

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Київ Новий рік транспорт свято

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