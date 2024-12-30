Як курсуватиме наземний транспорт та метро на період новорічних свят у Києві

На період новорічних свят додаткових змін у роботі наземного та підземного громадського транспорту столиці не передбачено. Як вказують у КМДА, режим роботи станцій та графік руху перших і останніх поїздів залишаються без змін.
Зокрема, за інформацією КП «Київпастранс», наземний громадський транспорт курсуватиме з урахуванням комендантської години та згідно з розкладом.
Режим роботи станцій «Київського метрополітену» та графік руху перших і останніх поїздів залишаються без змін. Час відкриття та закриття станцій – відповідно до руху поїздів.
Інтервали руху поїздів:
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