Как будет курсировать наземный транспорт и метро на период новогодних праздников в Киеве

На период новогодних праздников дополнительные изменения в работе наземного и подземного общественного транспорта столицы не предусмотрены. Как отмечают в КГГА, режим работы станций и график движения первых и последних поездов остаются без изменений.
В частности, по информации КП «Киевпасстранс», наземный общественный транспорт будет курсировать с учетом комендантского часа и согласно расписанию.
Режим работы станций Киевского метрополитена и график движения первых и последних поездов остаются без изменений. Время открытия и закрытия станций – в соответствии с движением поезда.
Интервалы движения поездов:
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