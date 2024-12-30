Как будет курсировать наземный транспорт и метро на период новогодних праздников в Киеве

График движения пассажирского транспорта и режим работы станций метро на период новогодних праздников – известно.

На период новогодних праздников дополнительные изменения в работе наземного и подземного общественного транспорта столицы не предусмотрены. Как отмечают в КГГА, режим работы станций и график движения первых и последних поездов остаются без изменений.

В частности, по информации КП «Киевпасстранс», наземный общественный транспорт будет курсировать с учетом комендантского часа и согласно расписанию.

Режим работы станций Киевского метрополитена и график движения первых и последних поездов остаются без изменений. Время открытия и закрытия станций – в соответствии с движением поезда.

Интервалы движения поездов:

в час пик: 2:45–3:45 мин;

в межпиковое время: 5–6:15 мин;

в выходные дни: 6–7 мин.

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