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Как будет курсировать наземный транспорт и метро на период новогодних праздников в Киеве

23:48, 30 декабря 2024
График движения пассажирского транспорта и режим работы станций метро на период новогодних праздников – известно.
Как будет курсировать наземный транспорт и метро на период новогодних праздников в Киеве
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На период новогодних праздников дополнительные изменения в работе наземного и подземного общественного транспорта столицы не предусмотрены. Как отмечают в КГГА, режим работы станций и график движения первых и последних поездов остаются без изменений.

В частности, по информации КП «Киевпасстранс», наземный общественный транспорт будет курсировать с учетом комендантского часа и согласно расписанию.

Режим работы станций Киевского метрополитена и график движения первых и последних поездов остаются без изменений. Время открытия и закрытия станций – в соответствии с движением поезда.

Интервалы движения поездов:

  • в час пик: 2:45–3:45 мин;
  • в межпиковое время: 5–6:15 мин;
  • в выходные дни: 6–7 мин.

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