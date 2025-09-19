Я назначу Ольгу Решетилову первым украинским Военным омбудсменом, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что было утверждено положение о работе Военного омбудсмена.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон о Военном омбудсмане. Впрочем, другой законопроект Президента 13267 об установлении ответственности за невыполнение требований Военного омбудсмана пока не принят.

19 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначит Ольгу Решетилову первым украинским Военным омбудсменом.

«Закон уже подписан и опубликован, и сегодня я подписал указ, чтобы закон заработал, – указ о создании Офиса военного омбудсмена. Утверждено также положение о работе этой институции, и я назначу Ольгу Решетилову – человека, которого наши воины хорошо знают, – первым украинским Военным омбудсменом. Впереди – запуск институции, системной работы. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это ощущалось: мы делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии», – заявил Зеленский.

Как писала «Судебно-юридическая газета», основным методом реагирования на нарушения будет проверка, в результате которой Военный омбудсмен или его заместитель будет направлять вывод командиру или начальнику о необходимости прекращения нарушения прав лица или рассмотрения вопроса о привлечении командира либо должностного лица, действия которого привели к нарушению прав, к дисциплинарной ответственности.

В дальнейшем такой командир или начальник, орган военного управления обязаны письменно сообщить Военному омбудсмену «о принятых мерах». То есть основной функционал будет заключаться в обмене информацией, а непосредственные меры будет принимать (или не принимать) командир либо начальник.

Напомним, что сейчас Уполномоченной Президента по вопросам защиты прав военнослужащих является Ольга Решетилова.

