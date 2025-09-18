Президент подписал закон о Военном омбудсмене

Командир или начальник, орган военного управления обязаны будут письменно уведомить Военного омбудсмена о принятых мерах

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал закон о Военном омбудсмене (законопроект 13266). Закон 13266 вступит в силу после публикации в официальных изданиях объявления о начале деятельности Военного омбудсмена.

Основным методом реагирования на нарушения будет проверка, в результате которой Военный омбудсмен или его заместитель будет направлять заключение командиру или начальнику о необходимости прекращения нарушения прав лица или рассмотрения вопроса о привлечении командира или должностного лица, действия которого привели к нарушению прав, к дисциплинарной ответственности.

В дальнейшем такой командир или начальник, орган военного управления обязаны письменно уведомить Военного омбудсмена «о принятых мерах». То есть основной функционал будет заключаться в обмене информацией, а непосредственные меры будет принимать (или не принимать) командир или начальник.

Лица, на которых распространяется действие закона, то есть относительно нарушения прав которых можно жаловаться:

военнослужащие во время исполнения ими обязанностей военной службы, резервисты и военнообязанные – во время прохождения ими сборов;

члены добровольческих формирований территориальных общин во время их участия в подготовке и выполнении задач теробороны или непосредственного участия в боевых действиях;

лица, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекаются к выполнению задач движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины;

личный состав правоохранительных органов, привлеченных к непосредственному участию в боевых действиях.

Порядок подачи жалоб

Жалобы могут подаваться Военному омбудсмену как непосредственно лицами, на которых распространяется действие этого закона, так и их представителями по доверенности или законными представителями.

На рассмотрение жалоб, поданных Военному омбудсмену, требования Закона «Об обращениях граждан» не распространяются.

Жалобы могут быть индивидуальными или коллективными.

Жалобы могут подаваться в устной, письменной или иной форме (по почте, факсу, телефону, электронной почте) по выбору заявителя.

Устные жалобы подаются заявителями во время личного приема Военным омбудсменом или работниками аппарата его Офиса либо с помощью технических средств электронных коммуникаций через определенные контактные центры, телефонные «горячие линии». Порядок личного приема заявителей работниками аппарата Офиса Военного омбудсмена определяется Военным омбудсменом.

Письменные жалобы подаются в произвольной форме. Применение квалифицированной электронной подписи при подаче жалобы не требуется.

Рассмотрение жалоб

Жалобы, поданные Военному омбудсмену, рассматриваются в порядке, установленном Военным омбудсменом.

Срок рассмотрения жалобы не может превышать 10 рабочих дней со дня ее получения, кроме случаев, когда содержание жалобы дает основания подозревать потенциальный вред для жизни и здоровья лица, прав которого касается жалоба. В таком случае срок реагирования не может превышать 3 дней.

Не подлежат рассмотрению жалобы, если:

вопросы, затронутые в жалобе, не относятся к компетенции Военного омбудсмена;

жалоба по сути идентична жалобе, которая уже ранее была рассмотрена Военным омбудсменом;

жалоба касается предоставления правовой позиции или толкования норм законодательства Украины;

требования жалобы являются предметом любого судебного производства.

В случае если при рассмотрении жалобы выявлены признаки уголовного правонарушения, об этом в установленном законодательством порядке немедленно уведомляются соответствующие правоохранительные органы, а при выявлении фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – также Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Анонимные жалобы не рассматриваются, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены.

По результатам рассмотрения жалобы Военный омбудсмен или один из его заместителей принимает одно из следующих решений:

назначает проверку;

направляет материалы жалобы для организации рассмотрения по принадлежности;

при наличии оснований признает жалобу такой, что не подлежит рассмотрению, и возвращает ее заявителю.

Заявитель письменно уведомляется о принятом по результатам рассмотрения жалобы решении не позднее 3 рабочих дней со дня принятия. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законом.

Порядок проверок

Порядок проведения проверок утверждается Военным омбудсменом. Проверки проводятся по решению Военного омбудсмена или одного из его заместителей.

Основаниями для назначения проверок являются данные, свидетельствующие о нарушении прав лиц, на которых распространяется действие этого Закона, полученные из любых источников, в том числе:

сведения, содержащиеся в поданных ими обращениях;

направленное Военному омбудсмену депутатское обращение народного депутата Украины или депутатский запрос народного депутата Украины, группы народных депутатов или комитета Верховной Рады;

опубликованные в медиа;

сообщенные Военному омбудсмену лицами на условиях конфиденциальности и т. д.

Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней. При наличии обоснованных оснований срок может быть продлен на 30 дней, но не более одного раза, о чем заявитель уведомляется не позднее чем в течение 3 рабочих дней. Решение о продлении срока проведения проверки принимает Военный омбудсмен или один из его заместителей.

По результатам проверки составляется заключение, в котором указываются:

информация об отсутствии или наличии нарушения прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

командир (начальник), орган военного управления (орган управления), орган государственной власти, его должностное лицо, действия (бездействие) и/или решение которого привели к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

причины и условия, приведшие к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

возможные способы восстановления нарушенных прав лица, на которое распространяется действие этого Закона и т. д.

Заключение по результатам проверки утверждается Военным омбудсменом или одним из его заместителей и направляется не позднее чем в течение 3 рабочих дней со дня принятия заключения командиру (начальнику), наделенному дисциплинарной властью в отношении военного должностного лица, или должностному лицу органа государственной власти относительно должностного лица, действия (бездействие) и/или решение которого привели к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона, вместе с требованием о принятии неотложных мер по:

прекращению выявленного нарушения прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

устранению причин и условий, приведших к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

восстановлению нарушенных прав лица, на которое распространяется действие этого Закона;

рассмотрению вопроса о привлечении командира (начальника), военного должностного лица, должностного лица органа государственной власти, действия (бездействие) и/или решение которого привели к нарушению прав лица, на которое распространяется действие этого Закона, к дисциплинарной ответственности.

Соответствующий командир (начальник), орган военного управления (орган управления), должностное лицо органа государственной власти, которым направлено заключение, обязаны рассмотреть заключение в течение 10 рабочих дней со дня его получения и письменно уведомить Военного омбудсмена о принятых мерах.

В случае если заключение содержит перечень рекомендованных мер для восстановления нарушенных прав лица, на которое распространяется действие этого Закона, о состоянии их выполнения соответствующий командир (начальник), орган военного управления (орган управления), должностное лицо органа государственной власти информирует Военного омбудсмена.

В исключительных случаях по обоснованному ходатайству соответствующего командира (начальника), органа военного управления (органа управления), должностного лица органа государственной власти, которым направлено заключение, срок рассмотрения заключения может быть продлен Военным омбудсменом до 30 рабочих дней, но не более одного раза.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.