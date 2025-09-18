Президент підписав закон про Військового омбудсмана

Президент Володимир Зеленський підписав закон про Військового омбудсмана (законопроект 13266). Закон 13266 запрацює після публікації в офіційних виданнях оголошення про початок діяльності Військового омбудсмана.
Основним методом реагування на порушення буде перевірка, в результаті якої Військовий омбудсман чи його заступник направлятиме висновок командиру чи начальнику про необхідність припинення порушення прав особи чи розгляду питання про притягнення командира чи посадової особи, дії якої призвели до порушення прав, до дисциплінарної відповідальності.
Надалі такий командир чи начальник, орган військового управління зобов’язані письмово повідомити Військового омбудсмана «про вжиті заходи». Тобто, основний функціонал буде полягати в обміні інформацією, а безпосередні заходи вживатиме (або не вживатиме) командир чи начальник.
Особами, на яких поширюється дія закону, тобто, стосовно порушення прав яких можна скаржитися, є:
Подані до Військового омбудсмана скарги розглядаються в порядку, встановленому Військовим омбудсманом.
Строк розгляду скарги не може перевищувати 10 робочих днів з дня її одержання, крім випадків, коли зміст скарги дає підстави підозрювати потенційну шкоду для життя і здоров’я особи, прав якої стосується скарга. У такому випадку строк реагування не може перевищувати 3 днів.
Не підлягають розгляду скарги в разі, якщо:
У разі якщо під час розгляду скарги виявлено ознаки кримінального правопорушення, про це у визначеному законодавством порядку невідкладно повідомляються відповідні правоохоронні органи, а в разі виявлення фактів корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень – також Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
Анонімні скарги не розглядаються, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.
За результатами розгляду скарги Військовий омбудсман або один із його заступників приймає одне з таких рішень:
Скаржник письмово повідомляється про прийняте за результатами розгляду скарги рішення не пізніше 3 робочих днів із дня прийняття. Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до закону.
Порядок проведення перевірок затверджується Військовим омбудсманом. Перевірки проводяться за рішенням Військового омбудсмана або одного із його заступників.
Підставами для призначення перевірок є дані, що свідчать про порушення прав осіб, на яких поширюється дія цього Закону, одержані з будь-яких джерел, у тому числі:
Строк проведення перевірки не може перевищувати 30 робочих днів. За наявності обґрунтованих підстав строк може бути продовжений на 30 днів, але не більше одного разу, про що скаржник повідомляється не пізніше ніж протягом 3 робочих днів. Рішення про продовження строку проведення перевірки приймає Військовий омбудсман або один із його заступників.
За результатами перевірки складається висновок, в якому зазначаються:
Висновок за результатами перевірки затверджується Військовим омбудсманом або одним із його заступників та направляється не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня ухвалення висновку командиру (начальнику), наділеному дисциплінарною владою стосовно військової посадової особи, або посадовій особі органу державної влади щодо посадової особи, дії (бездіяльність) та/або рішення якої призвели до порушення прав особи, на яку поширюється дія цього Закону, разом із вимогою про вжиття невідкладних заходів щодо:
Відповідний командир (начальник), орган військового управління (орган управління), посадова особа органу державної влади, яким надіслано висновок, зобов’язані розглянути висновок протягом 10 робочих днів з дня його отримання та письмово повідомити Військового омбудсмана про вжиті заходи.
У разі якщо висновок містить перелік рекомендованих заходів для поновлення порушених прав особи, на яку поширюється дія цього Закону, про стан їх виконання відповідний командир (начальник), орган військового управління (орган управління), посадова особа органу державної влади інформує Військового омбудсмана.
У виняткових випадках за обґрунтованим клопотанням відповідного командира (начальника), органу військового управління (органу управління), посадової особи органу державної влади, яким надіслано висновок, строк розгляду висновку може бути продовжено Військовим омбудсманом до 30 робочих днів, але не більше одного разу.
Автор: Наталя Мамченко
