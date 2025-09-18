Президент підписав закон про Військового омбудсмана

Командир чи начальник, орган військового управління зобов’язані будуть письмово повідомити Військового омбудсмана про вжиті заходи.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про Військового омбудсмана (законопроект 13266). Закон 13266 запрацює після публікації в офіційних виданнях оголошення про початок діяльності Військового омбудсмана.

Основним методом реагування на порушення буде перевірка, в результаті якої Військовий омбудсман чи його заступник направлятиме висновок командиру чи начальнику про необхідність припинення порушення прав особи чи розгляду питання про притягнення командира чи посадової особи, дії якої призвели до порушення прав, до дисциплінарної відповідальності.

Надалі такий командир чи начальник, орган військового управління зобов’язані письмово повідомити Військового омбудсмана «про вжиті заходи». Тобто, основний функціонал буде полягати в обміні інформацією, а безпосередні заходи вживатиме (або не вживатиме) командир чи начальник.

Особами, на яких поширюється дія закону, тобто, стосовно порушення прав яких можна скаржитися, є:

військовослужбовці під час ними виконання обов’язків військової служби, резервісти та військовозобов’язані – під час проходження ними зборів

члени добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі в підготовці та виконанні завдань тероборони чи безпосередньої участі у бойових діях

особи, які на добровільній і конфіденційній основі залучаються до виконання завдань руху опору на тимчасово окупованих територіях України

особовий склад правоохоронних органів, залучених до безпосередньої участі в бойових діях.

Порядок подання скарг

Скарги можуть подаватися до Військового омбудсмана як безпосередньо особами, на яких поширюється дія цього закону, так і їх представниками за довіреністю чи законними представниками.

На розгляд скарг, поданих до Військового омбудсмана, вимоги Закону «Про звернення громадян» не поширюються.

Скарги можуть бути індивідуальними або колективними.

Скарги можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір скаржника.

Усні скарги подаються скаржниками під час особистого прийому Військовим омбудсманом чи працівниками апарату його Офісу або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії». Порядок особистого прийому скаржників працівниками апарату Офісу Військового омбудсмана визначається Військовим омбудсманом.

Письмові скарги подаються в довільній формі. Застосування кваліфікованого електронного підпису під час подання скарги не вимагається.

Розгляд скарг

Подані до Військового омбудсмана скарги розглядаються в порядку, встановленому Військовим омбудсманом.

Строк розгляду скарги не може перевищувати 10 робочих днів з дня її одержання, крім випадків, коли зміст скарги дає підстави підозрювати потенційну шкоду для життя і здоров’я особи, прав якої стосується скарга. У такому випадку строк реагування не може перевищувати 3 днів.

Не підлягають розгляду скарги в разі, якщо:

питання, що порушені в скарзі, не належать до компетенції Військового омбудсмана;

скарга за своєю суттю є ідентичною скарзі, яку вже раніше було розглянуто Військовим омбудсманом;

скарга стосується надання правової позиції або тлумачення норм законодавства України;

вимоги скарги є предметом будь-якого судового провадження.

У разі якщо під час розгляду скарги виявлено ознаки кримінального правопорушення, про це у визначеному законодавством порядку невідкладно повідомляються відповідні правоохоронні органи, а в разі виявлення фактів корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень – також Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Анонімні скарги не розглядаються, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

За результатами розгляду скарги Військовий омбудсман або один із його заступників приймає одне з таких рішень:

призначає перевірку;

направляє матеріали скарги для організації розгляду за належністю;

за наявності підстав, визнає скаргу такою, що не підлягає розгляду, та повертає її скаржнику.

Скаржник письмово повідомляється про прийняте за результатами розгляду скарги рішення не пізніше 3 робочих днів із дня прийняття. Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до закону.

Порядок перевірок

Порядок проведення перевірок затверджується Військовим омбудсманом. Перевірки проводяться за рішенням Військового омбудсмана або одного із його заступників.

Підставами для призначення перевірок є дані, що свідчать про порушення прав осіб, на яких поширюється дія цього Закону, одержані з будь-яких джерел, у тому числі:

відомості, що містяться в поданих ними зверненнях

направлених Військовому омбудсману депутатському зверненні народного депутата України або депутатському запиті народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради

оприлюднені в медіа

повідомлені Військовому омбудсману особами на умовах конфіденційності тощо.

Строк проведення перевірки не може перевищувати 30 робочих днів. За наявності обґрунтованих підстав строк може бути продовжений на 30 днів, але не більше одного разу, про що скаржник повідомляється не пізніше ніж протягом 3 робочих днів. Рішення про продовження строку проведення перевірки приймає Військовий омбудсман або один із його заступників.

За результатами перевірки складається висновок, в якому зазначаються:

інформація про відсутність або наявність порушення прав особи, на яку поширюється дія цього Закону;

командир (начальник), орган військового управління (орган управління), орган державної влади, його посадова особа, дії (бездіяльність) та/або рішення якої призвели до порушення прав особи, на яку поширюється дія цього Закону;

причини та умови, що призвели до порушення прав особи, на яку поширюється дія цього Закону;

можливі способи поновлення порушених прав особи, на яку поширюється дія цього Закону тощо.

Висновок за результатами перевірки затверджується Військовим омбудсманом або одним із його заступників та направляється не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня ухвалення висновку командиру (начальнику), наділеному дисциплінарною владою стосовно військової посадової особи, або посадовій особі органу державної влади щодо посадової особи, дії (бездіяльність) та/або рішення якої призвели до порушення прав особи, на яку поширюється дія цього Закону, разом із вимогою про вжиття невідкладних заходів щодо:

припинення виявленого порушення прав особи, на яку поширюється дія цього Закону;

усунення причин та умов, що призвели до порушення прав особи, на яку поширюється дія цього Закону;

поновлення порушених прав особи, на яку поширюється дія цього Закону;

розгляду питання про притягнення командира (начальника), військової посадової особи, посадової особи органу державної влади, дії (бездіяльність) та/або рішення якої призвели до порушення прав особи, на яку поширюється дія цього Закону, до дисциплінарної відповідальності.

Відповідний командир (начальник), орган військового управління (орган управління), посадова особа органу державної влади, яким надіслано висновок, зобов’язані розглянути висновок протягом 10 робочих днів з дня його отримання та письмово повідомити Військового омбудсмана про вжиті заходи.

У разі якщо висновок містить перелік рекомендованих заходів для поновлення порушених прав особи, на яку поширюється дія цього Закону, про стан їх виконання відповідний командир (начальник), орган військового управління (орган управління), посадова особа органу державної влади інформує Військового омбудсмана.

У виняткових випадках за обґрунтованим клопотанням відповідного командира (начальника), органу військового управління (органу управління), посадової особи органу державної влади, яким надіслано висновок, строк розгляду висновку може бути продовжено Військовим омбудсманом до 30 робочих днів, але не більше одного разу.

