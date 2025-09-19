Я призначу Ольгу Решетилову першим українським Військовим омбудсменом, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що було затверджено положення про роботу Військового омбудсмена.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла закон про Військового омбудсмана. Втім, інший законопроект Президента 13267 про встановлення відповідальності за невиконання вимог Військового омбудсмана – поки не прийнятий.

19 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що призначить Ольгу Решетилову першим українським Військовим омбудсменом.

«Закон уже підписано й опубліковано, і сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював, – указ про створення Офісу військового омбудсмана. Затверджено також положення про роботу цієї інституції, і я призначу Ольгу Решетилову – людину, яку наші воїни добре знають, – першим українським Військовим омбудсманом. Попереду – запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії», - заявив Зеленський.

Як писала «Судово-юридична газета», основним методом реагування на порушення буде перевірка, в результаті якої Військовий омбудсман чи його заступник направлятиме висновок командиру чи начальнику про необхідність припинення порушення прав особи чи розгляду питання про притягнення командира чи посадової особи, дії якої призвели до порушення прав, до дисциплінарної відповідальності.

Надалі такий командир чи начальник, орган військового управління зобов’язані письмово повідомити Військового омбудсмана «про вжиті заходи». Тобто, основний функціонал буде полягати в обміні інформацією, а безпосередні заходи вживатиме (або не вживатиме) командир чи начальник.

Нагадаємо, що наразі Уповноваженою Президента з питань захисту прав військовослужбовців є Ольга Решетилова.

