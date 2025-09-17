Верховна Рада прийняла закон про Військового омбудсмана — але відповідальності за невиконання його вимог поки не буде

Парламент врегулював у загальних рисах засади роботи Військового омбудсмана, але закон про відповідальність за невиконання його вимог поки не прийнято.

Парламент прийняв в цілому як закон законопроект 13266 про Військового омбудсмана. Законопроект був ініційований Президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що наразі Уповноваженою Президента з питань захисту прав військовослужбовців є Ольга Решетилова.

Закон визначає правовий статус, повноваження та організаційні засади діяльності Військового омбудсмана.

Втім – визначає у дуже загальних рисах. До того ж, інший законопроект Президента 13267 про встановлення відповідальності за невиконання вимог Військового омбудсмана – не пройшов поки навіть перше читання. Таким чином, поки незрозумілий механізм відповідальності для осіб, які не будуть виконувати вимоги Уповноваженої.

Прийнятий законопроект 13266 встановив, що Військовий омбудсман є посадовою особою, через яку Президент здійснює демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони з питань забезпечення дотримання органами військового управління (органами управління), командирами (начальниками) прав:

військовослужбовців у зв’язку з виконанням ними обов’язків військової служби, резервістів та військовозобов’язаних під час проходження ними зборів,

членів добровольчих формувань територіальних громад у зв’язку з їх участю в підготовці та виконанні завдань територіальної оборони чи безпосередньою участю у бойових діях, осіб, які на добровільній і конфіденційній основі залучаються до виконання завдань руху опору на тимчасово окупованих територіях України,

а також особового складу правоохоронних органів, залучених до безпосередньої участі в бойових діях.

Військовий омбудсман призначається на посаду Президентом на 5 років. Рішення про призначення Військового омбудсмана на посаду оформлюється Указом Президента, як і рішення про його звільнення.

На посаду Військового омбудсмана може бути призначений громадянин України, який на день призначення досяг 30 років, має вищу освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, та протягом останніх 5 років перед призначенням проживає в Україні.

Також Президентом утворюється Офіс Військового омбудсмана як допоміжний орган. Апарат Офісу Військового омбудсмана складається з керівника апарату, державних службовців, а також інших осіб, які працюють за трудовим договором (контрактом). Військовий омбудсман може мати першого заступника та двох заступників.

Військовий омбудсман зможе розглядати скарги і проводити перевірки стосовно ймовірного порушення прав осіб, на яких поширюється дія цього закону.

Строк розгляду скарги не може перевищувати 10 робочих днів з дня її одержання, крім випадків, коли зміст скарги дає підстави підозрювати потенційну шкоду для життя і здоров’я особи, прав якої стосується скарга. У такому випадку строк реагування не може перевищувати 3 днів.

Не підлягають розгляду скарги в разі, якщо скарга стосується надання правової позиції або тлумачення норм законодавства, вимоги скарги є предметом будь-якого судового провадження тощо.

У разі, якщо під час розгляду скарги виявлено ознаки кримінального правопорушення, про це у визначеному законодавством порядку невідкладно повідомляються відповідні правоохоронні органи, а в разі виявлення фактів корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень – також НАЗК.

Анонімні скарги не розглядаються, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Підставами для призначення перевірок є дані, що свідчать про порушення прав осіб, на яких поширюється дія цього закону, одержані з будь-яких джерел, у тому числі відомості, що містяться в поданих ними зверненнях, направлених Військовому омбудсману депутатському зверненні народного депутата України або депутатському запиті народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету ВР, оприлюднені в медіа, повідомлені Військовому омбудсману особами на умовах конфіденційності тощо.

Строк проведення перевірки не може перевищувати 30 робочих днів. За наявності обґрунтованих підстав строк проведення перевірки може бути продовжений на такий самий строк, але не більше одного разу, про що скаржник повідомляється не пізніше ніж протягом 3 робочих днів. Рішення про продовження строку проведення перевірки приймає Військовий омбудсман або один із його заступників.

Висновок за результатами перевірки затверджується Військовим омбудсманом або одним із його заступників та направляється не пізніше ніж протягом 3-х робочих днів з дня ухвалення висновку командиру (начальнику), наділеному дисциплінарною владою стосовно військової посадової особи, або посадовій особі органу державної влади щодо посадової особи, дії (бездіяльність) та/або рішення якої призвели до порушення прав особи, на яку поширюється дія цього Закону, разом із вимогою про вжиття невідкладних заходів щодо:

припинення виявленого порушення прав особи, на яку поширюється дія цього Закону;

усунення причин та умов, що призвели до порушення прав особи, на яку поширюється дія цього Закону;

поновлення порушених прав особи, на яку поширюється дія цього Закону;

розгляду питання про притягнення командира (начальника), військової посадової особи, посадової особи органу державної влади, дії (бездіяльність) та/або рішення якої призвели до порушення прав особи, на яку поширюється дія цього Закону, до дисциплінарної відповідальності.

Відповідний командир (начальник), орган військового управління (орган управління), посадова особа органу державної влади, яким надіслано висновок, зобов’язані розглянути висновок протягом 10 робочих днів з дня його отримання та письмово повідомити Військового омбудсмана про вжиті заходи. У разі якщо висновок містить перелік рекомендованих заходів для поновлення порушених прав особи, на яку поширюється дія цього Закону, про стан їх виконання відповідний командир (начальник), орган військового управління (орган управління), посадова особа органу державної влади інформує Військового омбудсмана.

У виняткових випадках за обґрунтованим клопотанням відповідного командира (начальника), органу військового управління (органу управління), посадової особи органу державної влади, яким надіслано висновок, строк розгляду висновку може бути продовжено Військовим омбудсманом до 30 робочих днів, але не більше одного разу.

Також Військовий омбудсман зможе:

запитувати та отримувати від державних органів, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до законів України військових формувань, підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форми власності в межах їх повноважень, передбачених законом, органів військового управління (органів управління), командирів (начальників) інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

опитувати та отримувати від осіб, які володіють інформацією, необхідною для виконання покладених на нього завдань, під час проведення перевірок письмові пояснення;

виступати замовником досліджень у сфері захисту прав осіб, на яких поширюється дія цього Закону;

невідкладного прийому керівниками (начальниками), посадовими і службовими особами субʼєктів, з питань виконання покладених на нього завдань;

безперешкодно відвідувати і перебувати з урахуванням обмежень, визначених законодавством, на території об'єктів органів військового управління (органів управління), з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, гауптвахт, дисциплінарних батальйонів, у тому числі в районах ведення воєнних (бойових) дій;

залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів;

забезпечувати на умовах конфіденційності і добровільності співпрацю з особами, які повідомляють про порушення прав осіб, на яких поширюється дія цього Закону;

взаємодіяти для виконання своїх повноважень з органами військового управління (органами управління), командирами (начальниками), правоохоронними органами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями;

готувати та подавати в установленому порядку уповноваженим учасникам правотворчої діяльності пропозиції щодо удосконалення правового регулювання;

складати та подавати органам військового управління (органам управління), командирам (начальникам), державним органам та їх посадовим особам висновки і рекомендації;

надавати роз’яснення, методичну та консультативну допомогу з питань дотримання прав осіб, на яких поширюється дія цього закону тощо.

Автор: Наталя Мамченко

