У США пройшли місцеві вибори — демократи здобули низку перемог

Зохран Мамдані переміг на виборах мера Нью-Йорка, а на виборах губернаторів у штатах Вірджинія та Нью-Джерсі перемогли Абіґейл Спанбергер та Мікі Шерілл.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Представники демократичної партії США здобули низку перемог на перших великих виборах другого терміну Дональда Трампа, пише Reuters.

У Нью-Йорку перемогу святкував 34-річний Зоран Мамдані, який виступає як демократичний соціаліст, вдруге цього року обійшов колишнього губернатора Ендрю Купо – спочатку у праймеріз, а потім у загальних виборах, де Купо балотувався як незалежний за підтримки Трампа.

У Вірджинії колишня конгресвумен Абіґейл Спанбергер здобула значний відрив у голосах на виборах губернатора. У Нью-Джерсі ще одна поміркована кандидатка, Мікі Шерілл, перемогла коаліцію, яку Трамп і її республіканський суперник Джек Чіаттареллі створили для зменшення відриву штату від демократів.

Видання зазначає, що вибори 4 листопада стали барометром того, як американці реагують на бурхливі дев'ять місяців перебування Трампа на посаді президента.

Додамо, через рік відбудуться вибори до 1/3 Сенату та Палати представників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.