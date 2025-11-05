Практика судів
  1. У світі

У США пройшли місцеві вибори — демократи здобули низку перемог

08:18, 5 листопада 2025
Зохран Мамдані переміг на виборах мера Нью-Йорка, а на виборах губернаторів у штатах Вірджинія та Нью-Джерсі перемогли Абіґейл Спанбергер та Мікі Шерілл.
У США пройшли місцеві вибори — демократи здобули низку перемог
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Представники демократичної партії США здобули низку перемог на перших великих виборах другого терміну Дональда Трампа, пише Reuters.

У Нью-Йорку перемогу святкував 34-річний Зоран Мамдані, який виступає як демократичний соціаліст, вдруге цього року обійшов колишнього губернатора Ендрю Купо – спочатку у праймеріз, а потім у загальних виборах, де Купо балотувався як незалежний за підтримки Трампа.

У Вірджинії колишня конгресвумен Абіґейл Спанбергер здобула значний відрив у голосах на виборах губернатора. У Нью-Джерсі ще одна поміркована кандидатка, Мікі Шерілл, перемогла коаліцію, яку Трамп і її республіканський суперник Джек Чіаттареллі створили для зменшення відриву штату від демократів.

Видання зазначає, що вибори 4 листопада стали барометром того, як американці реагують на бурхливі дев'ять місяців перебування Трампа на посаді президента.

Додамо, через рік відбудуться вибори до 1/3 Сенату та Палати представників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США вибори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду