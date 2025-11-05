В США прошли местные выборы — демократы одержали ряд побед

Представители Демократической партии США одержали ряд побед на первых крупных выборах второго срока Дональда Трампа, пишет Reuters.
В Нью-Йорке победу праздновал 34-летний Зохран Мамдани, который выступает как демократический социалист. Он второй раз в этом году обошел бывшего губернатора Эндрю Купо — сначала на праймериз, а затем на общих выборах, где Купо баллотировался как независимый кандидат при поддержке Трампа.
В Вирджинии бывшая конгрессвумен Эбигейл Спанбергер получила значительное преимущество в голосах на выборах губернатора. В Нью-Джерси еще одна умеренная кандидатка, Мики Шерилл, победила коалицию, которую Трамп и ее республиканский соперник Джек Чиаттарелли создали, чтобы сократить отрыв штата от демократов.
Издание отмечает, что выборы 4 ноября стали барометром того, как американцы реагируют на бурные девять месяцев пребывания Трампа на посту президента.
Добавим, что через год состоятся выборы в 1/3 Сената и Палату представителей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.