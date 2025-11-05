За гроші обіцяв допомогли встановити інвалідність для виїзду за кордон — у Сумах судитимуть ділка

За свої «послуги» зловмисник призначив грошову винагороду у розмірі 8 000 доларів.

У Сумах поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який, маючи широке коло особистих зв’язків у медичних закладах міста, зголосився допомогти знайомому встановити інвалідність для безперешкодного виїзду за межі країни. Про це повідомила поліція Сумської області.

Слідством встановлено, що починаючи з квітня поточного року 56-річний місцевий мешканець допомагав своєму товаришу в оформленні недостовірної медичної документації, необхідної для успішного проходження медико-соціальної експертної комісії з метою встановлення інвалідності, визнання його непридатним до військової служби та подальшого виїзду за кордон.

Для цього зловмисник влаштовував свого «клієнта» на стаціонарне лікування задля встановлення потрібних діагнозів, вирішував питання щодо оформлення необхідних медичних довідок та іншої документації, які дозволять знайомому отримати необхідну групу інвалідності та залишити межі країни під час воєнного стану. За такі «послуги» чоловік призначив грошову винагороду у розмірі 8 000 доларів.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували відносно зловмисника обвинувальний акт до суду за ч. 3 ст. 332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» Кримінального кодексу України.

