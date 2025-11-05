За деньги обещал помочь установить инвалидность для выезда за границу — в Сумах будут судить дельца

За свои «услуги» злоумышленник назначил денежное вознаграждение в размере 8 000 долларов.

В Сумах полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который, имея широкие личные связи в медицинских учреждениях города, согласился помочь знакомому установить инвалидность для беспрепятственного выезда за пределы страны. Об этом сообщила полиция Сумской области.

Следствием установлено, что начиная с апреля текущего года 56-летний местный житель помогал своему товарищу в оформлении недостоверной медицинской документации, необходимой для успешного прохождения медико-социальной экспертной комиссии с целью установления инвалидности, признания его непригодным к военной службе и последующего выезда за границу.

Для этого злоумышленник устраивал своего «клиента» на стационарное лечение для установления нужных диагнозов, решал вопросы по оформлению необходимых медицинских справок и другой документации, которые позволили бы знакомому получить нужную группу инвалидности и покинуть пределы страны во время военного положения. За такие «услуги» мужчина назначил денежное вознаграждение в размере 8 000 долларов.

В настоящее время полицейские завершили досудебное расследование и направили в отношении злоумышленника обвинительный акт в суд по ч. 3 ст. 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» Уголовного кодекса Украины.

