Українець Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії у «справі Північних потоків», оголосив голодування

Ситуацію взяв на контроль омбудсман Дмитро Лубінець.

Громадянин України Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів «Північний потік», оголосив голодування у в’язниці суворого режиму. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За інформацією адвоката, Кузнєцова утримують без належних санітарних умов, доступу до дієтичного харчування, інформації та контактів із родиною. Омбудсман наголосив, що такі обставини суперечать Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Лубінець нагадав, що польський суд нещодавно виправдав іншого громадянина України, обвинуваченого за схожими обставинами у «справі Північних потоків». Це рішення, за його словами, свідчить про відсутність належної доказової бази у подібних звинуваченнях і має бути враховане судами інших держав-членів ЄС.

Український омбудсман звернувся до Омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі із проханням забезпечити дотримання базових прав та гідних умов утримання Кузнєцова.

Представники Офісу Омбудсмана України вже готуються відвідати італійську в’язницю, щоб перевірити умови тримання, стан здоров’я українця та надати необхідну підтримку.

