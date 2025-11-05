Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по «делу Северных потоков», объявил голодовку

Ситуацию взял под контроль омбудсман Дмитрий Лубинец.

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», объявил голодовку в тюрьме строгого режима. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По информации адвоката, Кузнецова содержат без надлежащих санитарных условий, доступа к диетическому питанию, информации и контактам с семьей. Омбудсман подчеркнул, что такие обстоятельства противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Лубинец напомнил, что польский суд недавно оправдал другого гражданина Украины, обвиненного при схожих обстоятельствах по «делу Северных потоков». Это решение, по его словам, свидетельствует об отсутствии надлежащей доказательной базы в подобных обвинениях и должно быть учтено судами других государств-членов ЕС.

Украинский омбудсман обратился к Омбудсману Италии и региона Лацио Марино Фарделли с просьбой обеспечить соблюдение базовых прав и достойных условий содержания Кузнецова.

Представители Офиса Омбудсмана Украины уже готовятся посетить итальянскую тюрьму, чтобы проверить условия содержания, состояние здоровья украинца и оказать необходимую поддержку.

