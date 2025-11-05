Адвокат та лобіст: НААУ презентувала зразок договору про надання послуг з лобіювання

НААУ представила для адвокатів перший офіційний зразок договору для легального лобіювання.

У Національній асоціації адвокатів України підготували зразок договору про надання послуг з лобіювання, який відповідає вимогам Закону «Про лобіювання» та враховує особливості роботи адвокатів, що надають правничу допомогу.

Як зазначають у НААУ, відповідно до закону, незалежна професійна діяльність адвокатів із захисту, представництва чи надання правничої допомоги не є лобіюванням. Водночас адвокат може офіційно виступати в ролі лобіста.

Комітет НААУ з питань лобіювання розробив зразок договору, спираючись на положення профільного закону, Правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання, затверджені постановою Кабміну №1128 від 1 жовтня 2024 року, а також на європейські стандарти доброчесності, викладені в рекомендації Ради Європи №R(2017)2.

Документ визначає предмет діяльності, обсяг послуг, права та обов’язки сторін, порядок оплати, уникнення конфлікту інтересів та інші ключові аспекти взаємодії між клієнтом і лобістом. Також у ньому враховано відмінності між адвокатською та лобістською діяльністю, а також регламентовано порядок законного впливу на суб’єктів правотворчої діяльності.

