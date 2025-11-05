Практика судів
  1. В Україні

Адвокат та лобіст: НААУ презентувала зразок договору про надання послуг з лобіювання

08:00, 5 листопада 2025
НААУ представила для адвокатів перший офіційний зразок договору для легального лобіювання.
У Національній асоціації адвокатів України підготували зразок договору про надання послуг з лобіювання, який відповідає вимогам Закону «Про лобіювання» та враховує особливості роботи адвокатів, що надають правничу допомогу.

Як зазначають у НААУ, відповідно до закону, незалежна професійна діяльність адвокатів із захисту, представництва чи надання правничої допомоги не є лобіюванням. Водночас адвокат може офіційно виступати в ролі лобіста.

Комітет НААУ з питань лобіювання розробив зразок договору, спираючись на положення профільного закону, Правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання, затверджені постановою Кабміну №1128 від 1 жовтня 2024 року, а також на європейські стандарти доброчесності, викладені в рекомендації Ради Європи №R(2017)2.

Документ визначає предмет діяльності, обсяг послуг, права та обов’язки сторін, порядок оплати, уникнення конфлікту інтересів та інші ключові аспекти взаємодії між клієнтом і лобістом. Також у ньому враховано відмінності між адвокатською та лобістською діяльністю, а також регламентовано порядок законного впливу на суб’єктів правотворчої діяльності.

Зразок договору визначає предмет діяльності та враховує які його характеристики є обовʼязковими для узгодження на етапі підписання договору, розкриває обсяг послуг та деталізує права та обовʼязки сторін, врегульовує питання щодо оплати послуг, конфлікту інтересів та інших важливих аспектів взаємодії сторін під час здійснення лобіювання.

адвокат НААУ

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

