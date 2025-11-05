Адвокат и лоббист: НААУ представила образец договора о предоставлении услуг по лоббированию

НААУ представила для адвокатов первый официальный образец договора для легального лоббирования

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальной ассоциации адвокатов Украины подготовили образец договора о предоставлении услуг по лоббированию, который соответствует требованиям Закона «О лоббировании» и учитывает особенности работы адвокатов, предоставляющих правовую помощь.

Как отмечают в НААУ, в соответствии с законом, независимая профессиональная деятельность адвокатов по защите, представительству или предоставлению правовой помощи не является лоббированием. В то же время адвокат может официально выступать в роли лоббиста.

Комитет НААУ по вопросам лоббирования разработал образец договора, опираясь на положения профильного закона, Правила этического поведения субъектов лоббирования, утвержденные постановлением Кабмина №1128 от 1 октября 2024 года, а также на европейские стандарты добропорядочности, изложенные в рекомендации Совета Европы №R(2017)2.

Документ определяет предмет деятельности, объем услуг, права и обязанности сторон, порядок оплаты, предотвращение конфликта интересов и другие ключевые аспекты взаимодействия между клиентом и лоббистом. Также в нем учтены различия между адвокатской и лоббистской деятельностью, а также урегулирован порядок законного влияния на субъектов нормотворческой деятельности.

Образец договора определяет предмет деятельности и учитывает, какие его характеристики являются обязательными для согласования на этапе подписания договора, раскрывает объем услуг и детализирует права и обязанности сторон, регулирует вопросы оплаты услуг, конфликта интересов и других важных аспектов взаимодействия сторон при осуществлении лоббирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.