Практика судов
  1. В Украине

Адвокат и лоббист: НААУ представила образец договора о предоставлении услуг по лоббированию

08:00, 5 ноября 2025
НААУ представила для адвокатов первый официальный образец договора для легального лоббирования
Адвокат и лоббист: НААУ представила образец договора о предоставлении услуг по лоббированию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальной ассоциации адвокатов Украины подготовили образец договора о предоставлении услуг по лоббированию, который соответствует требованиям Закона «О лоббировании» и учитывает особенности работы адвокатов, предоставляющих правовую помощь.

Как отмечают в НААУ, в соответствии с законом, независимая профессиональная деятельность адвокатов по защите, представительству или предоставлению правовой помощи не является лоббированием. В то же время адвокат может официально выступать в роли лоббиста.

Комитет НААУ по вопросам лоббирования разработал образец договора, опираясь на положения профильного закона, Правила этического поведения субъектов лоббирования, утвержденные постановлением Кабмина №1128 от 1 октября 2024 года, а также на европейские стандарты добропорядочности, изложенные в рекомендации Совета Европы №R(2017)2.

Документ определяет предмет деятельности, объем услуг, права и обязанности сторон, порядок оплаты, предотвращение конфликта интересов и другие ключевые аспекты взаимодействия между клиентом и лоббистом. Также в нем учтены различия между адвокатской и лоббистской деятельностью, а также урегулирован порядок законного влияния на субъектов нормотворческой деятельности.

Образец договора определяет предмет деятельности и учитывает, какие его характеристики являются обязательными для согласования на этапе подписания договора, раскрывает объем услуг и детализирует права и обязанности сторон, регулирует вопросы оплаты услуг, конфликта интересов и других важных аспектов взаимодействия сторон при осуществлении лоббирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

адвокат НААУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду