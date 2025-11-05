Практика судів
У Раді хочуть підвищити виплати та змінити підхід до допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства

09:12, 5 листопада 2025
Розмір допомоги не залежатиме від прожиткового мінімуму, а розраховуватиметься від мінімальної зарплати.
У Раді хочуть підвищити виплати та змінити підхід до допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства
Фото: oblikbudget.com.ua
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що подав на реєстрацію законопроект, який змінює підхід держави до допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства.

«Йдеться не лише про підвищення виплат, а про створення цілісної системи підтримки родини, де є не лише фінансова складова, а й послуги, цифрові рішення та реальна увага до потреб», - заявив він.

Що передбачає законопроект

Підвищення розміру допомоги

Вона більше не залежатиме від заниженого прожиткового мінімуму, а розраховуватиметься від мінімальної зарплати:

- діти з інвалідністю — 100% мінімальної зарплати

- особи з інвалідністю з дитинства І групи — 100%

- ІІ групи — 70%

- ІІІ групи — 30%

Допомога на догляд без обов’язкової вимоги звільнятися з роботи. Родини отримають фінансову підтримку, навіть якщо обидва батьки працюють.

Комплексна підтримка для родин

Законопроект вводить послуги раннього втручання, інклюзивного супроводу, розвитку дитини, а також «перепочинок для батьків» — можливість отримати допомогу у догляді, щоб запобігти вигоранню.

Вибір способу отримання допомоги

Готівкою, безготівково чи через соціальну картку — так, як зручно родині.

Цифровізація процедур

Заяви, медичні висновки, документи — усе онлайн, без нескінченних паперів і черг.

Медичне забезпечення

Держава гарантує право дітей з інвалідністю отримувати необхідні медичні вироби за програмою реімбурсації, без бюрократії.

Право на самостійність

Навіть якщо дитина або людина з інвалідністю перебуває в закладі догляду, вона має право самостійно розпоряджатися своєю допомогою.

Гетманцев додав, що законопроект фінансується за рахунок державного бюджету і є частиною ширшої реформи соціальної політики, де ключовим принципом є не «допомога на виживання», а підтримка для гідного життя.

