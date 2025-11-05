У Раді хочуть підвищити виплати та змінити підхід до допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що подав на реєстрацію законопроект, який змінює підхід держави до допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства.
«Йдеться не лише про підвищення виплат, а про створення цілісної системи підтримки родини, де є не лише фінансова складова, а й послуги, цифрові рішення та реальна увага до потреб», - заявив він.
Підвищення розміру допомоги
Вона більше не залежатиме від заниженого прожиткового мінімуму, а розраховуватиметься від мінімальної зарплати:
- діти з інвалідністю — 100% мінімальної зарплати
- особи з інвалідністю з дитинства І групи — 100%
- ІІ групи — 70%
- ІІІ групи — 30%
Допомога на догляд без обов’язкової вимоги звільнятися з роботи. Родини отримають фінансову підтримку, навіть якщо обидва батьки працюють.
Комплексна підтримка для родин
Законопроект вводить послуги раннього втручання, інклюзивного супроводу, розвитку дитини, а також «перепочинок для батьків» — можливість отримати допомогу у догляді, щоб запобігти вигоранню.
Вибір способу отримання допомоги
Готівкою, безготівково чи через соціальну картку — так, як зручно родині.
Цифровізація процедур
Заяви, медичні висновки, документи — усе онлайн, без нескінченних паперів і черг.
Медичне забезпечення
Держава гарантує право дітей з інвалідністю отримувати необхідні медичні вироби за програмою реімбурсації, без бюрократії.
Право на самостійність
Навіть якщо дитина або людина з інвалідністю перебуває в закладі догляду, вона має право самостійно розпоряджатися своєю допомогою.
Гетманцев додав, що законопроект фінансується за рахунок державного бюджету і є частиною ширшої реформи соціальної політики, де ключовим принципом є не «допомога на виживання», а підтримка для гідного життя.
