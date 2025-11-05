В Раде хотят повысить выплаты и изменить подход к помощи детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства

Размер помощи больше не будет зависеть от прожиточного минимума, а будет рассчитываться исходя из минимальной зарплаты.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что подал на регистрацию законопроект, который меняет подход государства к помощи детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства.

«Речь идет не только о повышении выплат, но и о создании целостной системы поддержки семьи, где есть не только финансовая составляющая, но и услуги, цифровые решения и реальное внимание к потребностям», — заявил он.

Что предусматривает законопроект

Повышение размера помощи

Она больше не будет зависеть от заниженного прожиточного минимума, а будет рассчитываться исходя из минимальной зарплаты:

дети с инвалидностью — 100% минимальной зарплаты;

лица с инвалидностью с детства I группы — 100%;

II группы — 70%;

III группы — 30%.

Помощь по уходу без обязательного требования увольняться с работы

Семьи получат финансовую поддержку, даже если оба родителя работают.

Комплексная поддержка для семей

Законопроект вводит услуги раннего вмешательства, инклюзивного сопровождения, развития ребенка, а также «передышку для родителей» — возможность получить помощь в уходе, чтобы предотвратить выгорание.

Выбор способа получения помощи

Наличными, безналично или через социальную карту — так, как удобно семье.

Цифровизация процедур

Заявления, медицинские заключения, документы — все онлайн, без бесконечных бумаг и очередей.

Медицинское обеспечение

Государство гарантирует право детей с инвалидностью получать необходимые медицинские изделия по программе реимбурсации, без бюрократии.

Право на самостоятельность

Даже если ребенок или человек с инвалидностью находится в учреждении ухода, он имеет право самостоятельно распоряжаться своей помощью.

Гетманцев добавил, что законопроект финансируется за счет государственного бюджета и является частью более широкой реформы социальной политики, где ключевым принципом является не «помощь на выживание», а поддержка для достойной жизни.

