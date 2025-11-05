Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Банки зобов’яжуть підключитися до інформаційної взаємодії з виконавцями через АСВП

07:30, 5 листопада 2025
У банків буде шість місяців з дня набрання чинності закону, щоб підключитися до інформаційної взаємодії з виконавцями через АСВП.
Банки зобов’яжуть підключитися до інформаційної взаємодії з виконавцями через АСВП
Фото: minjust.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію №14005. Документ має забезпечити виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) шляхом цифровізації окремих етапів виконавчого провадження, оптимізації його стадій та скорочення строків вчинення виконавчих дій.

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко повідомив, що законопроекту 14005 знову відкриває перспективу оптимізації стадій виконавчого провадження та ліквідації корупційних ризиків з роботи виконавців.

Він підкреслив, що в результаті хочуть отримати:

  • Покращену взаємодію між реєстрами
  • Автоматичне знаття арешту після сплати боргу
  • Автоматичне виключення особи з Єдиного реєстру боржників;
  • Скорочення строків вчинення виконавчих дій;
  • Обов’язкове підключення всіх банків до інформаційної взаємодії з виконавцями через АСВП.

У законопроекті йдеться, що банки та інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки, емітенти електронних грошей зобов’язані підключитися до інформаційної взаємодії, передбаченої статтею 48 Закону України “Про виконавче провадження», протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Крім того, до підключення до інформаційної взаємодії, передбаченої статтями 48, 56 Закону України “Про виконавче провадження”, обмін інформацією здійснюється в паперовій формі.

«Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативноправових актів, необхідних для реалізації цього Закону», - йдеться у законопроекті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект приватний виконавець держвиконавець АСВП банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду