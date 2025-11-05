Банки зобов’яжуть підключитися до інформаційної взаємодії з виконавцями через АСВП

У банків буде шість місяців з дня набрання чинності закону, щоб підключитися до інформаційної взаємодії з виконавцями через АСВП.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію №14005. Документ має забезпечити виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) шляхом цифровізації окремих етапів виконавчого провадження, оптимізації його стадій та скорочення строків вчинення виконавчих дій.

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко повідомив, що законопроекту 14005 знову відкриває перспективу оптимізації стадій виконавчого провадження та ліквідації корупційних ризиків з роботи виконавців.

Він підкреслив, що в результаті хочуть отримати:

Покращену взаємодію між реєстрами

Автоматичне знаття арешту після сплати боргу

Автоматичне виключення особи з Єдиного реєстру боржників;

Скорочення строків вчинення виконавчих дій;

Обов’язкове підключення всіх банків до інформаційної взаємодії з виконавцями через АСВП.

У законопроекті йдеться, що банки та інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки, емітенти електронних грошей зобов’язані підключитися до інформаційної взаємодії, передбаченої статтею 48 Закону України “Про виконавче провадження», протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Крім того, до підключення до інформаційної взаємодії, передбаченої статтями 48, 56 Закону України “Про виконавче провадження”, обмін інформацією здійснюється в паперовій формі.

«Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативноправових актів, необхідних для реалізації цього Закону», - йдеться у законопроекті.

