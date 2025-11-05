Банки обяжут подключиться к информационному взаимодействию с исполнителями через АСВП

У банков будет шесть месяцев со дня вступления закона в силу, чтобы подключиться к информационному взаимодействию с исполнителями через АСВП.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект о упрощении исполнительного производства посредством цифровизации №14005. Документ должен обеспечить выполнение судебных решений и решений других органов (должностных лиц) путем цифровизации отдельных этапов исполнительного производства, оптимизации его стадий и сокращения сроков совершения исполнительных действий.

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко сообщил, что законопроект №14005 вновь открывает перспективу оптимизации стадий исполнительного производства и ликвидации коррупционных рисков в работе исполнителей.

Он подчеркнул, что в результате планируется достичь:

Улучшенного взаимодействия между реестрами;

Автоматического снятия ареста после уплаты долга;

Автоматического исключения лица из Единого реестра должников;

Сокращения сроков совершения исполнительных действий;

Обязательного подключения всех банков к информационному взаимодействию с исполнителями через АСВП.

В законопроекте указано, что банки и другие финансовые учреждения, небанковские поставщики платежных услуг, имеющие право открывать платежные счета, эмитенты электронных денег обязаны подключиться к информационному взаимодействию, предусмотренному статьей 48 Закона Украины «Об исполнительном производстве», в течение шести месяцев со дня вступления этого Закона в силу.

Кроме того, до подключения к информационному взаимодействию, предусмотренному статьями 48, 56 Закона Украины «Об исполнительном производстве», обмен информацией осуществляется в бумажной форме.

«Национальному банку Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в течение шести месяцев со дня вступления этого Закона в силу привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом и обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации этого Закона», — говорится в законопроекте.

