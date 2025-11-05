Практика судів
  1. Суспільство

5 листопада – яке сьогодні свято та головні події

10:12, 5 листопада 2025
5 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день менеджерів-волонтерів.
5 листопада – яке сьогодні свято та головні події
Фото: freepik.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 5 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Ініціатива започаткована 1999 року. Мета — визнати та підкреслити важливість ролі менеджерів (координаторів) волонтерів, які забезпечують ефективну реалізацію волонтерських програм. Менеджери волонтерів — це ті, хто організовує, підтримує, навчає і надихає волонтерів. Без їхньої праці волонтерські проекти можуть бути менш ефективними.

5 листопада святкують Всесвітній день ромської мови. 2009 року під час міжнародної ініціативи у місті Загреб, Хорватія, було зроблено перші кроки до проголошення цього дня. Офіційно ЮНЕСКО проголосила 5 листопада як День ромської мови 2015 року. Мова ромів (ромська / romanĭ ćhib) є складовою частиною культурної, історичної і мовної спадщини ромської спільноти та ширшої європейської спільноти.

Також 5 листопада День здорового харчування у листопаді. Припадає на першу середу листопада. Основна мета — підвищити обізнаність про значення збалансованого та корисного харчування: заміна шкідливих звичок, більше овочів‐фруктів, менше оброблених продуктів.

Яке сьогодні церковне свято

5 листопада віряни святкують день пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими. Вони жили у III столітті в місті Емесі (сучасна Сирія). Обоє походили з заможних і поважних родин. Галактіон народився в язичницькій родині, але його мати після довгих молитов до істинного Бога була чудесно зцілена і прийняла хрещення. Пізніше навернула до віри й свого сина. Галактіон вирізнявся глибокою побожністю, любов’ю до молитви та прагненням жити по-християнськи.

Календар важливих подій за 5 листопада

1605 рік — у Великій Британії розкрили Порохову змову: спробу групи змовників підірвати будівлю парламенту разом із королем і державними мужами;

1625 рік — була укладена Куруківська ординація, що врегульовувала відносини між Річчю Посполитою та українським козацтвом;

1854 рік — під час Кримської війни поблизу Інкермана відбулася кровопролитна битва між російськими військами та об’єднаними англо-французькими силами, унаслідок якої російська армія зазнала нищівної поразки;

1914 рік — Велика Британія оголосила про анексію Кіпру й разом із Францією вступила у війну проти Османської імперії;

1916 рік — монархи Німеччини та Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польського як залежної від них державної формації;

1935 рік — у продаж надійшла настільна гра “Монополія”;

1953 рік — у Києві відкрили міст імені Євгена Патона — першу у світі повністю зварну мостову конструкцію, зведену без жодного болтового чи заклепкового з’єднання;

1963 рік — у столиці запрацювали нові станції метрополітену: “Політехнічний інститут” і “Завод „Більшовик““ (тепер “Шулявська”);

1964 рік — в Чернігові офіційно відкрили тролейбусний рух;

1965 рік — у Києві запущено станції метро “Гідропарк”, “Лівобережна”, “Дарниця” та електродепо “Дарниця”;

1968 рік — на Хрещатику Василь Макух вчинив акт самоспалення, протестуючи проти колоніальної політики щодо України та придушення свободи в Чехословаччині;

1971 рік — київський метрополітен поповнився станціями “Святошино”, “Нивки” і “Жовтнева” (нині “Берестейська”);

2015 рік — в Україні започаткували національну програму Traffic Challenge, спрямовану на зменшення дитячого та молодіжного травматизму на дорогах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду