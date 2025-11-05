5 листопада – яке сьогодні свято та головні події

5 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день менеджерів-волонтерів.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 5 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Ініціатива започаткована 1999 року. Мета — визнати та підкреслити важливість ролі менеджерів (координаторів) волонтерів, які забезпечують ефективну реалізацію волонтерських програм. Менеджери волонтерів — це ті, хто організовує, підтримує, навчає і надихає волонтерів. Без їхньої праці волонтерські проекти можуть бути менш ефективними.

5 листопада святкують Всесвітній день ромської мови. 2009 року під час міжнародної ініціативи у місті Загреб, Хорватія, було зроблено перші кроки до проголошення цього дня. Офіційно ЮНЕСКО проголосила 5 листопада як День ромської мови 2015 року. Мова ромів (ромська / romanĭ ćhib) є складовою частиною культурної, історичної і мовної спадщини ромської спільноти та ширшої європейської спільноти.

Також 5 листопада День здорового харчування у листопаді. Припадає на першу середу листопада. Основна мета — підвищити обізнаність про значення збалансованого та корисного харчування: заміна шкідливих звичок, більше овочів‐фруктів, менше оброблених продуктів.

Яке сьогодні церковне свято

5 листопада віряни святкують день пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими. Вони жили у III столітті в місті Емесі (сучасна Сирія). Обоє походили з заможних і поважних родин. Галактіон народився в язичницькій родині, але його мати після довгих молитов до істинного Бога була чудесно зцілена і прийняла хрещення. Пізніше навернула до віри й свого сина. Галактіон вирізнявся глибокою побожністю, любов’ю до молитви та прагненням жити по-християнськи.

Календар важливих подій за 5 листопада

1605 рік — у Великій Британії розкрили Порохову змову: спробу групи змовників підірвати будівлю парламенту разом із королем і державними мужами;

1625 рік — була укладена Куруківська ординація, що врегульовувала відносини між Річчю Посполитою та українським козацтвом;

1854 рік — під час Кримської війни поблизу Інкермана відбулася кровопролитна битва між російськими військами та об’єднаними англо-французькими силами, унаслідок якої російська армія зазнала нищівної поразки;

1914 рік — Велика Британія оголосила про анексію Кіпру й разом із Францією вступила у війну проти Османської імперії;

1916 рік — монархи Німеччини та Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польського як залежної від них державної формації;

1935 рік — у продаж надійшла настільна гра “Монополія”;

1953 рік — у Києві відкрили міст імені Євгена Патона — першу у світі повністю зварну мостову конструкцію, зведену без жодного болтового чи заклепкового з’єднання;

1963 рік — у столиці запрацювали нові станції метрополітену: “Політехнічний інститут” і “Завод „Більшовик““ (тепер “Шулявська”);

1964 рік — в Чернігові офіційно відкрили тролейбусний рух;

1965 рік — у Києві запущено станції метро “Гідропарк”, “Лівобережна”, “Дарниця” та електродепо “Дарниця”;

1968 рік — на Хрещатику Василь Макух вчинив акт самоспалення, протестуючи проти колоніальної політики щодо України та придушення свободи в Чехословаччині;

1971 рік — київський метрополітен поповнився станціями “Святошино”, “Нивки” і “Жовтнева” (нині “Берестейська”);

2015 рік — в Україні започаткували національну програму Traffic Challenge, спрямовану на зменшення дитячого та молодіжного травматизму на дорогах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.