5 ноября – какой сегодня праздник и главные события

В среду, 5 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

5 ноября в Украине и мире празднуют Международный день менеджеров-волонтеров. Инициатива была начата в 1999 году. Цель — признать и подчеркнуть важность роли менеджеров (координаторов) волонтеров, обеспечивающих эффективную реализацию волонтерских программ. Менеджеры волонтеров — это те, кто организует, поддерживает, обучает и вдохновляет волонтеров. Без их труда волонтерские проекты могут быть менее эффективными.

5 ноября празднуют Всемирный день ромского языка. В 2009 году во время международной инициативы в городе Загреб, Хорватия, были сделаны первые шаги по провозглашению этого дня. Официально ЮНЕСКО провозгласила 5 ноября День ромского языка 2015 года. Язык ромов (ромский / romanĭ ćhib) является составной частью культурного, исторического и языкового наследия ромского сообщества и более широкого европейского сообщества.

Также 5 ноября День здорового питания в ноябре. Выпадает на первую среду ноября. Основная цель — повысить осведомленность о значении сбалансированного и полезного питания: замена вредных привычек, больше овощей-фруктов, меньше обработанных продуктов.

Какой сегодня церковный праздник

5 ноября верующие празднуют день памяти святых мучеников Галактиона и Епистимы. Они жили в III веке в Эмесе (современная Сирия). Оба происходили из богатых и солидных семей. Галактион родился в языческой семье, но его мать после долгих молитв к истинному Богу была чудесно исцелена и приняла крещение. Позже обратила к вере и своего сына. Галактион отличался глубоким благочестием, любовью к молитве и стремлением жить по-христиански.

Календарь важных событий за 5 ноября

1605 год — в Великобритании раскрыли Пороховый заговор: попытку группы заговорщиков взорвать здание парламента вместе с королем и государственными мужами;

1625 год — была заключена Куруковская ординация, которая регулировала отношения между Речью Посполитой и украинским казачеством;

1854 год — во время Крымской войны вблизи Инкермана произошло кровопролитное сражение между русскими войсками и объединенными англо-французскими силами, в результате которого русская армия потерпела сокрушительное поражение;

1914 год — Великобритания объявила об аннексии Кипра и вместе с Францией вступила в войну против Османской империи;

1916 год — монархи Германии и Австро-Венгрии провозгласили создание Королевства Польского как зависимой от них государственной формации;

1935 год — в продажу поступила настольная игра “Монополия”;

1953 год — в Киеве открыли мост имени Евгения Патона — первую в мире полностью сварную мостовую конструкцию, возведенную без всякого болтового или заклепочного соединения;

1963 год — в столице заработали новые станции метрополитена: “Политехнический институт” и “Завод „Большевик““ (теперь “Шулявская”);

1964 год — в Чернигове официально открыли троллейбусное движение;

1965 год — в Киеве запущены станции метро “Гидропарк”, “Левобережная”, “Дарница” и электродепо “Дарница”;

1968 год — на Крещатике Василий Макух совершил акт самосожжения, протестуя против колониальной политики в отношении Украины и подавления свободы в Чехословакии;

1971 год — киевский метрополитен пополнился станциями “Святошино”, “Нивки” и “Октябрьская” (ныне “Берестейская”);

2015 год — в Украине положили начало национальной программе Traffic Challenge, направленной на уменьшение детского и молодежного травматизма на дорогах.

