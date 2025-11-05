Шатдаун у США став найдовшим в історії

Урядовий шатдаун у Сполучених Штатах Америки продовжується вже 36 днів.

Фото: ukrinform.com

У середу, 5 листопада, шатдаун у США через непогоджений додатковий бюджет став найдовшим в історії країни, побивши 35-денний рекорд, який було встановлено під час першого терміну Дональда Трампа, пише AFP.

Шатдаун порушив життя мільйонів американців через скорочення федеральних програм, затримок рейсів, а федеральні службовці по всій країні залишилися без зарплати.

Федеральні відомства зупинилися після того, як Конгрес не зміг затвердити фінансування після 30 вересня, і проблеми посилюються, оскільки соціальні програми – в тому числі допомога, яка допомагає мільйонам американців купувати продукти – зависли в підвішеному стані.

Минулого тижня в Сенаті 13-й раз провалився проект щодо фінансування роботи уряду.

