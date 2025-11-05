Шатдаун в США стал самым продолжительным в истории

Правительственный шатдаун в Соединенных Штатах Америки продолжается уже 36 дней.

В среду, 5 ноября, шатдаун в США из-за несогласованного дополнительного бюджета стал самым долгим в истории страны, побив 35-дневный рекорд, установленный во время первого срока Дональда Трампа, пишет AFP.

Шатдаун нарушил жизнь миллионов американцев из-за сокращения федеральных программ, задержек рейсов, а федеральные служащие по всей стране остались без зарплаты.

Федеральные ведомства остановили работу после того, как Конгресс не смог утвердить финансирование после 30 сентября, и проблемы усиливаются, поскольку социальные программы — в том числе помощь, которая помогает миллионам американцев покупать продукты — оказались в подвешенном состоянии.

На прошлой неделе в Сенате в 13-й раз провалился проект по финансированию работы правительства.

