Рубіо, Віткофф і Кушнер проведуть зустріч із українською делегацією 30 листопада, — Reuters

Українська делегація вирушає до США для узгодження подальших кроків мирних перемовин, які сторони планують деталізувати після женевських домовленостей.

Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим прямує до США для продовження роботи над визначенням кроків для закінчення війни.

За даними Reuters, вже у неділю, 30 листопада, у Флориді українські представники зустрінуться з держсекретарем США Марко Рубіо, спецпосланцем Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це агентству розповів високопоставлений американський чиновник.

Очікується, що на зустрічі сторони узгодять результати домовленості, якої США та Україна досягли у Женеві.

