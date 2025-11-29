  1. В мире
Рубио, Уиткофф и Кушнер проведут встречу с украинской делегацией 30 ноября, — Reuters

21:24, 29 ноября 2025
Украинская делегация направляется в США для согласования дальнейших шагов мирных переговоров, которые стороны планируют детализировать после женевских договоренностей.
Рубио, Уиткофф и Кушнер проведут встречу с украинской делегацией 30 ноября, — Reuters
Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым направляется в США для продолжения работы над определением шагов для окончания войны.

По данным Reuters, уже в воскресенье, 30 ноября, во Флориде украинские представители встретятся с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланцем Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом агентству сообщил высокопоставленный американский чиновник.

Ожидается, что на встрече стороны согласуют результаты договоренности, которой США и Украина достигли в Женеве.

