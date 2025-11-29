Австралія запроваджує заборону на соцмережі для дітей до 16 років, попри судовий позов

Уряд планує ввести вікове обмеження вже у грудні, наполягаючи на його необхідності, навіть попри оскарження нового закону.

Австралія підтвердила, що заборона на користування соцмережами для дітей молодше 16 років набуде чинності вже наступного місяця, навіть попри судове оскарження цього рішення. Про це повідомляє Courthouse News.

Судовий позов не зупинить запуск заборони

Австралійська організація Digital Freedom Project з Сіднея подала позов проти нового закону, який має набути чинності 10 грудня. Документ забороняє неповнолітнім до 16 років створювати акаунти на визначених соціальних платформах.

Міністерка зв’язку Аніка Веллс підтвердила в парламенті: уряд не відступить від планів.

«Ми не дозволимо залякати себе юридичним тиском чи великими технологічними корпораціями. Ми стоїмо на боці австралійських батьків», — заявила Веллс.

Президент Digital Freedom Project та депутат штату Новий Південний Уельс Джон Раддік заперечує, що держава має втручатися в інтернет-контроль за дітьми: «Батьківський нагляд — це ключова відповідальність. Ми не хочемо передавати її уряду. Заборона порушує право молоді на свободу політичної комунікації».

Позов подано в інтересах двох 15-річних підлітків, однак неясно, чи проситиме організація тимчасово призупинити запровадження заборони до розгляду справи.

Технологічні гіганти вже готуються до обмежень

Компанія Meta почала розсилати попередження тисячам австралійських користувачів, яких підозрюють у віці до 16 років. Їм пропонують завантажити архів своїх даних і видалити акаунти у Facebook, Instagram та Threads до набрання законом чинності.

Влада попереджає: соцмережі, зокрема Meta, Snapchat, TikTok, X і YouTube, мають вжити «розумних заходів» для блокування акаунтів дітей до 16 років. Порушення може коштувати платформам до 50 млн австралійських доларів (32 млн доларів США) штрафу.

Малайзія готує власну заборону

Малайзія оголосила, що з 2026 року теж заборонить створення соцмережевих акаунтів для дітей до 16 років.

Міністр зв’язку Малайзії Фахмі Фадзіл пояснив, що мета — «захист молоді від кібербулінгу, шахрайства та сексуальної експлуатації». За його словами, уряд вивчає моделі Австралії та інших країн, а також можливість використання електронної перевірки віку через ID-картки або паспорти.

